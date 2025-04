Kijött a Bézs Könyv: itt vannak a vámháború hatásai

Az amerikai vállalkozások már keresik a módját, hogyan hárítsák át a fogyasztókra a Trump-féle vámok miatti költségnövekedést, derül ki a Federal Reserve legfrissebb bézs könyvéből - tudósított a Cnbc . Ugyanakkor a profitabilitás is esik bizonyos szektorokban, ahol a kereslet továbbra is visszafogottan alakul.

A Fed szerdán közzétett Bézs Könyve szerint a cégek már értesítéseket kaptak beszállítóiktól az emelkedő költségekről, miután Donald Trump elnök általános vámokat rendelt el az amerikai importra és magasabb vámtételeket a kínai termékekre. A vállalatok igyekeznek elkerülni, hogy maguk nyeljék le a növekvő költségeket, bár bizonytalanok abban, mennyire tudják majd azokat továbbhárítani a vásárlókra.

A Bézs Könyv 7 hetente jelenik meg és régiós gazdasági trendeket mutat be, illetve előrevetítheti a jegybank következő lépéseit.

A legtöbb körzet jelezte, hogy a cégek a vámok miatt megnövekedett beszerzési költségekre számítanak

– áll a jelentésben. "Számos vállalat már kapott is értesítést beszállítóitól a várható áremelésekről."

A jelentés szerint az amerikai gazdasági növekedés kilátásai nem igazán változtak a március 5-i jelentéshez képest, ugyanakkor kiemelte, hogy

"a nemzetközi kereskedelempolitikával kapcsolatos bizonytalanság áthatotta" a Fed mind a 12 körzetét.

"A cégek arról számoltak be, hogy vámpótlékokat vezetnek be vagy rövidítik az árazási időhorizontokat a bizonytalan kereskedelempolitika miatt" – állapítja meg a jelentés. New York körzetében például az élelmiszerek, a biztosítások és az építőanyagok árai emelkedtek jelentősen. A gyártók és forgalmazók már most pótdíjakat vezetnek be a szállítmányokra.

A legtöbb vállalkozás arra számít, hogy a többletköltségeket áthárítja a vásárlókra.

Ugyanakkor érkeztek beszámolók a haszonkulcsok csökkenéséről a megnövekedett költségek mellett, mivel a kereslet továbbra is visszafogott maradt egyes szektorokban, különösen a fogyasztói szegmensben."

Mindezen felül a szolgáltatási szektor kilátásai észrevehetően romlottak, a kapcsolattartók éles visszaesésre számítanak az elkövetkezendő hónapokban. A szolgáltatási szektor vállalatai jelentős visszaesésről számoltak be a tervezett beruházásokban, áll a jelentésben.

A jelentés más részei szerint a kormányzati támogatástól függő szolgáltató szervezetek szintén nehézségekkel küzdenek, mivel a Fehér Ház megkezdte a szövetségi támogatásban részesülő ügynökségek felülvizsgálatát. A jelentés konkrétan említi a New York-i élelmiszerbankok programjainak és személyzetének csökkentését.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio