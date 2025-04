Akár öngól is lehet az amerikai napelem-vámtarifa

Ahogy arról kedden írtunk, az Amerikai Egyesült Államok azt fontolgatja, hogy júniustól akár 3500%-os vámokat is bevezetne a dél-kelet ázsiai országok napelemmodul- és cella behozatalára. A lépés azonban könnyen visszaüthet, és akár Amerika zöld átállását is meglassíthatja - olvasható ki az ING elemzéséből.

Portfolio Sustainable World 2025 Nem a jövő, hanem a jelenünk gazdasági folyamatai alakultak át - erről szól a minden iparágat érintő szeptember 4-i Sustainable World konferencia, ahol a hazai fenntartható üzleti világ szereplői találkoznak.

Az antidömping jellegű vámok mértéke igen jelentős: Kambodzsa esetében elérheti a 3521%-ot, Thaiföldön 972%, Vietnámban 814%, míg Malajziában 250% is lehet.

A döntés hátterében az a több mint egy éve húzódó kereskedelmi vita áll, amelyben az amerikai gyártók azzal vádolják a kínai cégeket, hogy mesterségesen alacsony árakon, állami támogatásokkal juttatják el termékeiket az USA-ba – gyakran délkelet-ázsiai gyáraikon keresztül.

Az amerikai gyártók szerint ez ellehetetleníti a hazai napelemgyártást.

A vámtarifák életbe lépéséhez azonban még szükség van az USA Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságának (ITC) jóváhagyására, amely júniusban dönt arról, hogy az amerikai ipart valóban "anyagi kár" érte-e az olcsó import következtében.

Az iparági szereplők szerint a mostani vámemelések vissza is üthetnek. A Solar Energy Industries Association (SEIA) szerint az amerikai összeszerelő üzemek továbbra is nagymértékben támaszkodnak az importált napelemcellákra – különösen a négy érintett országból –, így a vámok megdrágítják a teljes gyártási láncot.

Az ING becslése szerint 2025-ben az amerikai napelemmodul-gyártási kapacitás eléri az 50 GW-ot, ami elvileg lefedné a belföldi keresletet. Ugyanakkor több szakértő úgy látja, hogy a valós kapacitás jóval alacsonyabb lehet ennél, és az eddigi import nélkül a szükséglet mintegy felét sem lehet kielégíteni.

Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy bár az USA nagy léptékben növelte a modulgyártást,

a cellagyártás területén még mindig le van maradva az ázsiai versenytársaitól.

A cellák többségét továbbra is importálni kell, jellemzően éppen azokból az országokból, amelyeket most szigorúan megvámolnának. Érdekesség, hogy ez a fajta kettősség nem csak az Amerikai Egyesül Államokat érinti. Korábban írtunk arról, hogy az Európai Unió legnagyobb napelemgyára, amely Szicíliában található, egyben cellákat is gyárt pont azért, hogy teljesen önellátó legyen - a nyersanyagok kivételével:

Kapcsolódó cikkünk 2025. 03. 22. Szicília - Az európai zöld átállás élő laboratóriuma

Talán nem meglepő, hogy a vámok elkerülése érdekében már megkezdődött a kereskedelmi „macska-egér játék”: nőtt az amerikai import Indonéziából és Laoszból, amelyek egyelőre nem szerepelnek a szigorú vámintézkedések listáján. Ez arra utal, hogy

a kínai gyártók új logisztikai útvonalakat keresnek, hogy termékeiket továbbra is eljuttassák az amerikai piacra.

A kérdés, hogy az amerikai hatóságok a jövőben kiterjesztik-e a vizsgálatokat ezekre az országokra is – persze ez attól is függ, hogy mekkora súlyt kapnak majd ezek az új kereskedelmi útvonalak.

Eközben Dél-Korea felértékelődhet az amerikai gyártók szemében, hiszen az ország már most is az USA cellaimportjának közel 30%-át biztosítja, és mivel jelenleg nem sújtják külön vámok, potenciális nyertese lehet az új tarifapolitikának.

A vékonyfilmes technológia lehet a kiút. Az egyik potenciális kitörési pont az amerikai ipar számára a vékonyfilm technológia lehet. Ez a típus nem használ kristályos szilíciumot (amely jelenleg a legelterjedtebb napelemcella-technológia), és nem tartozik a mostani vámintézkedések hatálya alá.

Ráadásul az USA már most is 15 GW kapacitással rendelkezik ezen a téren (a világ 25 GW-jából), és a gyártási folyamat akár egyetlen üzemen belül is elvégezhető, ami geopolitikai előnyt jelent.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images