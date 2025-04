Árrésstop: váratlanul megszólaltak a boltláncok

Az árrésstopban érintett élelmiszerek átlagos kosárértéke egyértelműen csökkent a rendelkezés hatálybalépését megelőző időszakhoz képest - írja az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ).

Ezzel párhuzamosan az online árfigyelőben megtalálható termékek kosárértékének csökkenése pedig azt mutatja, hogy a boltok nem hárították tovább az árrésstop miatt elszenvedett veszteségeiket. Az alapélelmiszereken belül például

a tojás ára közel 30 százalékkal,

a búzafinomliszté 20 százalék feletti mértékben,

a tejé 15 százalékkal csökkent.

Bármilyen, az érintett termékkör kiterjesztését célzó jogalkotói szándék esetén az OKSZ élni kíván az előzetes szakmai egyeztetés lehetőségével. Az Országos Kereskedelmi Szövetség érintett élelmiszerkiskereskedő vállalatai partnerek a kormány inflációfékező gazdaságpolitikájának megvalósításában, de a további veszteségek elkerülése érdekében

számítanak az árrésmaximumot szabályozó rendelkezés május végi kivezetésére.

Mivel az árrésstop bevezetésének indoka a magas infláció volt, ami most már csökkenő pályára állt, bíznak abban, hogy a kivezetésre minél előbb sor kerül, mivel annak hátrányos hatásai az idő múlásával halmozódnak a kiskereskedők és a beszállítók üzletvitelében.

Az árrésstopot Orbán Viktor jelentette be még a múlt hónapban, a rendelet elvileg május 31-ig tart. A legfontosabb pont, hogy az árrés nem haladhatja meg a 2025. január hónapban alkalmazott átlagos árrés mértékét és legfeljebb 10 százalék lehet.

Ha egy adott - 2023-ban 1 milliárd forintnál nagyobb bevételt termelő - üzletben vagy online felületen egy terméket nem forgalmaztak 2025 januárjában, akkor az árrés az utolsó havi átlagos árrés mértékét követi, legfeljebb 10 százalékos határig.

A saját márkás termékek aránya nem haladhatja meg a 2025. január és február hónapban értékesített teljes mennyiségi arányukat. Ha egy kereskedő az adott terméket 2025. január és február hónapban nem forgalmazta, akkor az utolsó havi arányt kell figyelembe venni.

Az érintett termékek a következők:

Csirkemell

Csirkecomb

Csirke far-hát

Csirkeszárny

Egész csirke

Pulykamell

Sertéscomb

Sertéskaraj

Sertésoldalas

Sertéstarja

Sertészsír

Párizsi

UHT tehéntej 1,5% zsírtartalom

UHT tehéntej 2,8% zsírtartalom

ESL tehéntej 1,5% zsírtartalom

ESL tehéntej 2,8% zsírtartalom

Vaj

Tejföl

Natúr joghurt

Gyümölcsjoghurt

Trappista sajt

Tehéntúró

Margarin

Napraforgó- és repceolaj

Finomliszt BL 55

Rétesliszt BFF 55

Kristálycukor (fehér cukor)

Fokhagyma

Étkezési burgonya az újburgonya kivételével

Friss tojás, héjában a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból (kivéve a keltetésre szánt, megtermékenyített tojás

A húsok esetében beletartozik a friss, hűtött, fagyasztott termék is, csontos, bőrös, filézett, darabolt, szeletelt vagy darált, csomagolás nélküli és csomagolt is. Minden érintett terméknél a laktózmentes változatoknál is él az árrésstop.

A rendelet a fenti termékeket folyamatosan elérhetővé kell tenni a 2024-es évben értékesített átlagos napi mennyiség szintjén. Azok a kereskedők, akik a rendelet hatálybalépését követően kezdik meg ezen termékek forgalmazását, egy másik üzletük adatait vehetik alapul az árrés és arányosítás meghatározásához. A választott üzletet az értékesítés megkezdése előtt legalább három nappal be kell jelenteni a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóságnak.

Bírságok

A fogyasztóvédelmi hatóság hivatalból ellenőrzi az előírások betartását, és jogsértés esetén különböző bírságokat szabhat ki.

Az árrés megsértése esetén termékkategóriánként öt millió forint bírságot szabnak ki.

Ha a saját márkás termék aránya túllépi az előírt határt, a bírság mértéke a következő:

legfeljebb tíz százalékponttal történő túllépés esetén ötszázezer forint,

tíz és ötven százalékpontos túllépés között egymillió forint,

ötven százalékpont feletti túllépés esetén kétmillió forint.

Készlethiány esetén a bírság összege:

tíz százalékot meg nem haladó hiány esetén ötszázezer forint,

tíz és ötven százalék közötti hiány esetén egymillió forint,

ötven százalékot meghaladó hiány esetén, illetve ha a vásárlók kiszolgálása nem biztosított, kétmillió forint.

Súlyos jogsértés esetén az üzlet vagy az online felület működését legalább egy napra, legfeljebb fél évre felfüggeszthetik. Különös méltánylás esetén a hatóság figyelmeztetést is alkalmazhat. A kereskedő mentesül a bírság alól, ha bizonyítja, hogy a jogsértés az érdekkörén kívül eső okból történt. Ismételt jogsértés esetén a bírság összegét megduplázzák, és naponta többször is kiszabhatják. Ha a kereskedő nem teljesíti a tájékoztatási kötelezettségét, egymillió forint bírságot kap.