Jeges árvíz zúdult két magyar településre

Lassan cammogó zivatarok okoznak többfelé felhőszakadást a Baja-Kecskemét-Budapest-Veszprém-Nagykanizsa által határolt területen. Néhol rövid idő alatt 30 milliméternél is több eső zúdult le, helyenként ennél több is eshetett. Nem egy helyen apró jégszemek kísérték az özönvizet.

A hegyes, dombos területeken a hirtelen jött csapadékot a csatornák nem tudták elnyelni, így a Fejér vármegyei Bodajkon, majd a tolnai székhelyen, Szekszárdon is villámárvíz öntötte el az utcákat, a környékbeli patakok vad folyammá változtak.

Az időkép arról is ír, hogy saras árvíz öntötte el Pusztaszemest. Az utakon, valamint a házak udvarán is saras víz hömpölyög.

Villámárvizek még pénteken is kialakulhatnak, erre főként a középső és északi-északkeleti megyékben van esély.

Mit jósolnak a meteorológusok?

A HungaroMet Zrt. szerint csütörtökön az erőteljes gomolyfelhő-képződés és a fátyolfelhők mellett több órára kisüt a nap. Eleinte nagyobb számban a Dunántúlon, majd egyre keletebbre - összességében több helyen - fordulhat elő zápor, zivatar, amelyeket elsősorban felhőszakadás kísérhet. Éjszaka is felhős marad az ég, a zivatarok számossága csökken, de így is több helyen - főként a Dunántúl keleti részén és a középső országrészben - várható eső, záporeső.

A Tiszántúlon hajnalra jobban szakadozhat felhőzet, helyenként átmenetileg pára, köd is képződhet. Arrafelé holnap is többórás napsütésre számíthatunk a fátyol- és gomolyfelhők mellett, míg a Dunántúlon erősen felhős vagy borult idő várható. Hazánk nyugati felén inkább eső, míg másutt zápor, zivatar valószínű. A Dunántúlon élénk, néhol erős lesz az északi, északnyugati szél, de a zivatarokat is kísérhetik átmenetileg erős, viharos lökések. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 10 és 14 fok között alakul, de a kevésbé felhős hidegre hajlamos helyeken ennél kissé hűvösebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken a borongós, csapadékos Dunántúlon 14 és 19, míg a naposabb keleti részeken 20 és 25 fok között valószínű.

