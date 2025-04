Most indul a dolgozók bosszúja: felmondási hullám söpörhet végig Magyarországon?

A munkavállalói aktivitás továbbra is magas a magyarországi munkaerőpiacon. Miközben 1%-kal csökkent az álláshirdetések száma 2025 első negyedévében az előző év azonos időszakához képest, a jelentkezések száma közel 5%-kal emelkedett – derül ki a Profession.hu negyedéves elemzéséből.

11 vármegyében és Budapesten csökkent az újonnan aktivált hirdetések száma,

míg 8 vármegyében növekedés volt tapasztalható.

A legnagyobb visszaesés Heves (22%), Békés (21%) és Tolna (13%) vármegyékben történt, míg a legjelentősebb bővülés Somogy (14%), Baranya (12%) és Csongrád-Csanád (10%) vármegyékben figyelhető meg. A Profession.hu adatbázisában a regisztrált felhasználók száma 3,6%-kal nőtt 2024 első negyedévéhez képest, viszont 6,7%-kal kevesebben regisztráltak, mint a 2024-es év első negyedévében.

Jelentősen nagyobb munkavállalói aktivitás

A jelentkezések száma országos szinten 4,8%-kal emelkedett 2024 első negyedévéhez képest, és vármegyénként vizsgálva is növekedés tapasztalható a legtöbb esetben.

Kivételt mindössze négy térség képez: Hajdú-Biharban 10%-os, Békésben 7%-os, Baranyában 7%-os és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében pedig 5%-os a csökkenés. A legnagyobb arányban Csongrád-Csanád (28%), Fejér (18%) és Győr-Moson-Sopron (17%) vármegyékben nőtt a munkavállalói aktivitás.

Területenként vizsgálva a cégvezetés, HR és közigazgatás kategóriák iránt mutatkozott a legnagyobb munkavállalói érdeklődés, míg a mezőgazdaság, ügyfélszolgálat, jog és IT programozás iránt csökkent a legnagyobb arányban a jelentkezőszám a tavalyi év azonos időszakához viszonyítva.

Budapesten is kevesebb az új állás

Az országos hirdetésszám vonatkozásában enyhe, közel 1%-os visszaesés mutatható ki, a cégek tehát még mindig óvatosan toboroznak.

Országosan az IT programozás, a mérnöki és az SSC területek álláshirdetési számai csökkentek legnagyobb mértékben. Hasonló trend figyelhető meg Budapestre vetítve is, ahol szintén az említett három területre jellemző a legjelentősebb visszaesés az előző évhez képest. Az IT 26%-os, az SSC 21%-os, a mérnöki szakmák pedig 19%-os csökkenést mutattak az álláshirdetések számában. Bizonyos ágazatok látványosan bővültek: a közigazgatás (53%), vendéglátás (43%) és jogi tanácsadás (26%) szegmensekben nőtt leginkább a toborzási aktivitás.

Somogyban negyedével emelkedett a hirdetésszám

A régiók közül Somogy vármegye emelkedik ki leginkább az álláshirdetések számának növekedését tekintve, ahol már sorozatban a harmadik negyedévben figyelhető meg arányosan a legnagyobb (ezúttal 26%-os) emelkedés az előző év azonos időszakához képest. Itt a szállítás, beszerzés (100%); vendéglátás (94%); és értékesítési terület (68%) hirdetésszámai nőttek leginkább, miközben a gyártás (34%), pénzügy (24%) és HR (23%) pozíciók esetében visszaesés látszik.

Baranyában is jelentős emelkedés történt az álláshirdetések számában: itt a vendéglátás területén több, mint háromszor, az IT programozás esetében háromszor, az IT üzemeltetés és telekommunikáció területén pedig 116%-kal több hirdetést adtak fel, mint a tavalyi első negyedévében. A legnagyobb mértékű csökkenés az ügyfélszolgálat (43%), valamint a szállítás és logisztika (24%) kategóriákban tapasztalható.

Csongrád-Csanád vármegye arányosan a harmadik legnagyobb növekedést mutatta az álláshirdetések számában 2024 és 2025 első negyedévének összevetésében. Itt a legnagyobb mértékben a HR (121%); a pénzügy, könyvelés (52%); valamint az értékesítés, kereskedelem (25%) kategóriák mutatták a legnagyobb növekedést. Az IT (35%); a marketing, média, PR (28%); valamint a mérnöki (16%) kategóriák esetében pedig a legszámottevőbb csökkenés mérhető ezen az országrészen.

„A hirdetést feladó cégek száma 0,2%-kal emelkedett a tavalyi első negyedévhez képest, míg a hirdetések számában minimális, szintén 1% alatti csökkenést tapasztaltunk. Több a hirdető, viszont egy munkaadó átlagosan kevesebb állást tesz közzé: ezekből az adatokból is látható, hogy a cégek a meglévő munkavállalóik megtartására fókuszálnak” – fogalmazott Tüzes Imre, a Profession.hu üzletfejlesztési igazgatója.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images