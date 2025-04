Peking ultimátumot adott Washingtonnak, rácáfoltak Donald Trump állítására

Kína élesen bírálta az Egyesült Államokat, és kizárta a kereskedelmi tárgyalások megindulását, amíg Washington nem törli el az egyoldalú vámokat. Hiába enyhített Donald Trump a retorikáján, Peking konkrét lépéseket és tiszteletteljesebb hozzáállást vár el. A feszült hangulatot tovább élezik a katonai kapcsolatokra és a globális gazdasági bizalomra vonatkozó kínai figyelmeztetések – számolt be a Bloomberg

Kína élesen elutasította, hogy bármiféle érdemi haladás történt volna az Egyesült Államokkal folytatott kereskedelmi tárgyalások terén, és követelte, hogy Washington „teljes mértékben törölje el az összes egyoldalú vámot”, ha valóban meg akarja oldani a konfliktust. Ho Jadong, a kínai kereskedelmi minisztérium szóvivője szerint

minden olyan hír, amely előrelépésről szól, megalapozatlan, és csak akkor lehet szó egyezségről, ha az USA őszinte szándékot mutat rá.

Donald Trump ugyan a héten jelezte, hogy nyitott a vámok csökkentésére, és „minden lehetőség nyitva áll”, de Kína ezt nem tekinti elégséges gesztusnak.

A Bloomberg beszámolója szerint Peking több konkrét lépést vár el:

többek között azt, hogy Washington tiszteletteljesebb hangot üssön meg, és nevezzen ki hivatalos tárgyalópartnert.

Emellett Peking szerint az USA-nak következetesebb politikára és a kínai aggályok – például a szankciók és a Tajvannal kapcsolatos kérdések – érdemi kezelésére lenne szüksége.

A feszültséget tovább növeli, hogy Kína védelmi minisztériuma is bírálta az amerikai katonai hozzáállást. Csang Hsziaokang szóvivő szerint a párbeszédet

egyes amerikai személyek elfogult nézetei akadályozzák, és Washingtonnak nem kellene »paranoiásnak« lennie a kínai katonai fenyegetés miatt.

A kínai központi bank vezetője, Ban Zsongzseng szintén figyelmeztetett a globális gazdasági bizalom megrendülésére: „minden félnek együtt kell működnie, hogy elkerüljük a »nagy súrlódás, alacsony bizalom« pályát”.

Bár a G20-as találkozón Washingtonban most először találkozhatnának személyesen Trump gazdasági emberei és a kínai küldöttség, kétoldalú megbeszélést egyik fél sem jelentett be. Ban szerint „a kereskedelmi háborúknak nincsenek nyertesei”, Kína pedig továbbra is elkötelezett marad a szabad kereskedelem és a multilaterális rendszer mellett.

