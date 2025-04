Kiderült, mekkora lesz a jövő évi sarc az exportprofitadót fizetőkön

Jövőre 440 milliárd forint bevételt remél az extraprofitadókból a kormány - derül ki a Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter által közzétett táblázatból.

Az eredeti tervekkel ellentétben fennmaradnak 2026-ban is bizonyos extraprofitadók - derült ki a kormány 2026-os költségvetési terveiből. Azt is megtudhattuk akkor, hogy jövőre 360 milliárd forintos bevétellel számol a kormány a banki extraprofitadókból, aminek a fele leírható, ha a pénzintézetek növelik az állampapírállományukat. Megmarad az extraprofitadó a kiskereskedelemben és a biztosítási szektorban, illetve megmarad az Ural/Brent különbözetre kivetett adó is.

Ma Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a Facebook oldalán közzétett egy táblázatot, ami áttekinthető formában ismerteti, hogy melyik extraprofitadóból mekkora bevételre számít a kormány jövőre.

Forrás: NGM

A friss számok elég jól egybevágnak a Portfolio korábbi számításával. Egy hete úgy kalkuláltunk, hogy ha a bankok és biztosítók le is felezik extraprofitadó-kötelezettségüket, akkor is 460-470 milliárd forintnyi extra bevételt szerzett ezáltal jövőre a kormány az alappályához képest.

Most az NGM 440 milliárd forintos bevételt becsül,

hasonlóképpen a bankok és biztosítók adókedvezményének kimaxolásával. 130 milliárd forintot fizethetnek a kiskereskedelmi adó alanyai, a Mol pedig 50 milliárd forintot fizet be az államkasszába.

Megjegyezzük, hogy a táblázatban szereplő "biztosítási adó és pótadó" sor értelmezésünk szerint valójában csak a pótadót jelenti, a biztosítási adó további 160 milliárd forintot meghaladó tétel lehet 2026-ban.

A kormány 2022 nyarán jelentette be, hogy a költségvetés felbomló egyensúlyát a következő évben extraprofitadók kivetésével kívánja kezelni. Az egy évre tervezett külön közteher azóta is velünk él, és jövőre is fizetik a cégek - és azok, akikre áthárítják.

