Magyarországról üzent Donald Trump Jr.: sok jó üzletet akarunk kötni a barátságos szövetségeseinkkel

Nem szeretnénk, ha az Egyesült Államok kiszolgáltatott lenne gazdaságilag olyan országoknak, amelyek nem a szövetségesei - fogalmazott, és utalt Kínára egyértelműen Donald Trump Jr. az Aczél Zoltán üzletember és Portfolio szervezésében megvalósuló pénteki zárt körű üzleti rendezvényen. Építsünk hidakat, nemcsak a politikában, hanem a versenyszektorban, a privát szektorban - javasolta az Egyesült Államok elnökének fia, akit gyakran a MAGA (Make America Great Again) koronahercegeként is emlegetnek. A cikk angolul megjelent változata ide kattintva olvasható.

A Trump Business Vision 2025 címet viselő, péntek este megrendezett zártkörű rendezvény annak érdekében kelt életre, hogy üzleti szempontból kölcsönös előnyökön alapuló gazdasági együttműködések jöjjenek létre.

Az üzleti eseményen Donald Trump Jr. tartott előadást, majd válaszolt a résztvevők kérdéseire.

Janza Ákos az esemény megnyitása apropóján úgy vélekedett, hogy ma este minden kézfogás egy újabb híd az Atlanti-óceánon át.

Az Amerikai Egyesült Államok elnökének legidősebb fia már előadása legelején fontosnak tartotta leszögezni, hogy milyen szoros kötődése van a kelet-európai régióhoz. Édesanyja, Ivana Trump cseh származású, és Trump Jr. emiatt folyékonyan beszéli a nyelvet. Felidézte korábbi emlékeit az 1970-es évekből és hogy mekkorát változott az egész térség az elmúlt 50 évben. Korábban lenézték az egész térséget, ma már nem ez a helyzet.

"Ránézve Magyarországra, és a térség többi országára, olyan ez, mint a menyország, a politikai vezetés ugyanis megvédi az embereket és a kultúrát" - vélekedett.

"Mert olyan politikát képviselnek Magyarországon a politikai vezetők, amelynek van értelme, amely valóban küzd az embereiért, és nem olyan emberekkel tölti meg a nemzetet, akiknek esze ágában sincs megpróbálni beilleszkedni egy kultúrába, esze ágában sincs alkalmazkodni ezekhez az értékekhez, egyszerűen azért vannak ott, hogy kihasználják ezt a rendszert" - fejtette ki.

Megemlítette azt is, hogy viccesnek találta, amikor meghallotta, hogy Magyarországot 1 millió euróra bünteti az Európai Unió naponta, amiért nem fogadja be szerinte a menekülteket. "Ez a világ legnagyobb üzlete!" - vélekedett a magyar kormány álláspontjáról. Szerinte sokkal többe kerülne a beengedett bevándorlók ellátásának finanszírozása, akik igazából nem is akarnak beilleszkedni.

Tavaly nyáron már járt Budapesten, akkor kampányüzemmódban volt a világ az USA-ban zajló elnökválasztás miatt, most azonban már más minőségben érkezett a régióba. A politikai kampányban való aktív részvételét "csodálatos politikai utazásnak" nevezte, ami lehetőséget adott arra, hogy megértse az emberek gondolkodását, mentalitását. Azt is kijelentette, hogy

a változások véghezviteléhez nagyon fontos a politikai akarat, de nem tud végbemenni a magánszektor nélkül.

Felidézte azt is, hogy mennyire fontos egy-egy választás és milyen jelentős változásokat indíthat el. Úgy vélekedett, hogy a Joe Biden ciklusa a jólétből a szegénységbe, a béke idejéből a háború idejébe kormányozta az országot. "Most mindannyiunknak megvan a lehetősége, talán az egyik utolsó, hogy ezt valóban megváltoztassuk, jobbá tegyük a világot" - jelentette ki Trump Jr.

Friss budapesti élményeiről is beszélt a Trump Organization ügyvezető alelnöke. Jólétet tapasztalt, boldog embereket, ami szerinte annak is köszönhető, hogy az erős felhatalmazással rendelkező politikai vezetés nem feledkezett meg az állampolgárairól, és ezen a ponton többször is méltatta Orbán Viktor miniszterelnököt. Később azt is megemlítette, hogy édesapja, Donald Trump amerikai elnök és Orbán Viktor kormányfő között megvan a bizalom, nagyon jól megértik egymást, ami mindennek az alapja.

A 2020-as amerikai elnökválasztás után szerinte mindenki megtapasztalhatta, hogy mennyire törékenyek a gazdaságok, a demokráciák. "A béke eltűnhet egy pillanat alatt. El kellett érni egy mélypontot, hogy onnan elinduljunk felfelé, a fény felé. És mint ilyen

Magyarország a fény egyik utolsó bástyája" - vélekedett az üzletember.

"Remélhetőleg sok jó üzletet tudunk közösen kötni, mert sok fenyegetés vesz körül bennünket, Magyarországot, a kelet-közép-európai régiót is" - vetítette előre.

Donald Trump Jr. azt mondta előadásában, hogy

sok helyről fenyegetnek bennünket, és itt nem a gonosz mumus Oroszországra gondolok, hanem Kínára.

Megértem, hogy sok más országból érkező befektetés van jelen Magyarországon és a régióban, de ha ránézek az Egyesült Államok gazdaságára, látom a függőséget, ami nem előnyös számunkra, ezért bízom abban, hogy az amerikai és magyar üzletfelek képesek lesznek jó üzleteket kötni egymással. Szerinte a kelet-európai munkakultúra különbözik a nyugat-európaitól, itt elkötelezettek az emberek és sokat dolgoznak.

A Kína által szponzorált infrastruktúrális beruházásokra utalva kiemelte: megjelennek egy táska készpénzzel, megkötik az üzletet, majd általában silány munkát végeznek, és ahelyett, hogy a helyieket foglalkoztatnák, behozzák a saját embereiket. "A saját szememmel láttam, hogy tisztességtelen szereplői a világgazdaságnak" - mondta. Donald Trump Jr. ennek kapcsán megemlítette, hogy ezért érdemes együtt dolgoznia az amerikai cégeknek a régiós vállalatokkal, legyen szó akár az infrastruktúra szektoráról, akár más iparágakról.

Sok más lehetőség is van arra, hogy a két magánszektor, az amerikai és a magyar együtt tudjon dolgozni, hogy át tudjuk hidalni közösen a szakadékokat, annak érdekében, hogy csökkenteni tudjuk az elmúlt évek tendenciáit, melynek során

az amerikai gazdaság kiszolgáltatottá vált azon országok felé, amelyek nem is a barátai, vagy a szövetségesei.

A következő 4 évet ebben a politikai ciklusban arra kell használni, hogy új hidakat építsenek, köteléket teremtsenek barátságos országok között, dinamizáljuk az egész világgazdaságot - fogalmazott.

Kérdésre válaszolva kifejtette: csökkenteni kell bizonyos iparágakban a nagyfokú kitettséget. Példaként említette, hogy az amerikai fejlesztésű gyógyszerek 93%-át Kínában gyártják, a mesterséges intelligenciához szükséges chiptechnológia majdnem 100%-a Tajvanból érkezik.

Ezért szerinte új stratégiai szövetségeseket kell találni a világban, és üzletről üzletre kell ezt megtenni. Megemlítette, hogy sok kritikát kap az amerikai vezetés a kilátásba helyezett vámok miatt, hogy valójában nem működnek, de szerinte van hatásuk, hiszen a kereskedelmi partnerek a vámok bejelentése után szinte azonnal leülnek a tárgyalóasztalhoz. Példaként említette az Apple döntését, miszerint az okostelefongyártó Indiába helyezi a termelését, Kínával szemben, és India az USA szövetségese elmondása szerint. "Tekintettel kell lenni arra, hogy ezek a folyamatok, a gyártás Amerikába történő telepítése időbe telik" - mondta Trump Jr., majd hozzátette:

az első lépés, hogy el kell távolodnunk Kínától, túlzott a függőség.

Az EU-n belül a kelet-európai régió előnyeiről is sokat beszélt az amerikai üzletember. Felsorolta: nagyon jó munkaerővel rendelkeznek ezek az országok, nagyon keményen dolgoznak az itteni emberek, a munkaerőköltségek viszont jelentősen alacsonyabbak, egy főre vetítve kiemelkedő IQ-val rendelkeznek az itt élők, sok mindent meg tudnak csinálni. "Emiatt sok olyan tevékenységet képes ez a régió átvenni, amit eddig Kínában oldottunk meg" - húzta alá.

Egy példát is hozott a való életből, hogy miért fontos az Egyesült Államok számára, hogy új gazdasági szövetségeseket találjon. Megemlítette a BMW-t, amely autókat fog gyártani egy most létesülő üzemében, de az utca túloldalán már ott van Kína a saját elektromos akkumulátor gyártó és beszállító cégével. "Amerikának is látnia kell ezeket a lehetőségeket, és be kell kapcsolódnia" - fogalmazott.

Kérdésre válaszolva kifejtette azt is, hogy mivel nem a Trump-adminisztráció tagja, ezért hivatalosan nincs ráhatása az Egyesült Államok és Magyarország között megszűnt, kettős adóztatást elkerülő egyezmény újbóli megkötésére, de - mivel a józan ész politikája alapján működik együtt a két ország, hiszen Donald Trump és Orbán Viktor között megvan a bizalom és rendszeresen beszélnek egymással, akár telefonon, akár személyesen -

el tudja képzelni, hogy egy ilyen megegyezés az adózási ügyben akár gyorsan is megtörténhet a felek között.

"Nyilvánvaló, hogy jelenleg sok más üggyel van elfoglalva a kormányzat, és megpróbál néhány fontos kereskedelmi megállapodást megkötni. De úgy gondolom, édesapámat ismerve, hogy ezek az ablakok és ajtók mindig nyitva állnak, hogy ezeket az ügyeket a lehető leggyorsabban megváltoztassák" - fejtette ki az amerikai üzletember.

Donald Trump Jr. kérdésre válaszolva kifejtette, hogy személy szerint imádja a kriptodevizák világát.

"Nagyon hiszünk ebben és emiatt több projektet is viszünk" - mondta az amerikai üzletember, aki szerint a kripto egy hihetetlen lehetőség. A kriptodeviza végső soron egy pénzügyi platform, blokklánc támogatással. Ez valóban demokratizált pénzügyi piacot hoz létre - jelezte. Hozzátette: hozzájárul ez az eszköz ahhoz, hogy igazság legyen a pénzügyi piacokon, lényegében a kripto

a következő bankszektor, ezért törekedni fogunk arra, hogy az Egyesült Államokban ehhez vonzó környezetet teremtsünk.

Ha valamit varázsütésre megváltoztathatna, akkor az a háború lenne. "Szeretném visszahozni a békét a világba" - mondta. Hozzátette továbbá: szeretnék egy erős és virágzó Amerikát, mert ez nem csak Amerika számára lenne előnyös, ez szerintem nem önzőség.

