Egész éves fizetős parkolást vezettek be a balatoni városban

Jelentős változások léptek életbe Balatonföldvár parkolási rendszerében május elsejétől. Az önkormányzat döntése értelmében

valamennyi parkolózónában fizetőssé vált a parkolás,

ráadásul egész éven át, naponta 8 és 21 óra között.

A fizetős övezetek köre is bővült, így már a Gábor Áron utcában is díjköteles lett a gépjárművek várakozása. A település ezzel párhuzamosan a Városkártya díjának mérsékléséről is határozott.

Az új szabályozás szerint a díjszabásban nem tesznek különbséget a helyi lakosok, az üdülőtulajdonosok és egyéb kategóriák között. A kártya díját egységesen határozták meg: felnőttek esetében 10 000 forintban, míg a 14 éven aluliak számára 5 000 forintban állapították meg az összeget.

