Megdöbbentő adat: amerikaiak tömegei vesznek ételt kölcsönből

Egyre több amerikai vesz igénybe részletfizetési kölcsönöket élelmiszer vásárlására, miközben nő a késedelmes törlesztések aránya is, derül ki a Lending Tree friss felméréséből - írta a Cnbc

Portfolio AgroFood 2025 Jöjjön el az élelmiszeripari szektor színvonalas szakmai rendezvénye, amelyet 2024-ben indított útjára a Portfolio Csoport.

A Lending Tree adatai szerint az amerikaiak növekvő számban veszik igénybe a "vásárolj most, fizess később" (buy now, pay later, BNPL) szolgáltatásokat alapvető élelmiszerek beszerzésére. A felmérés azt mutatja, hogy a fogyasztók egy része egyre nehezebben birkózik meg a gazdasági bizonytalansággal, a tartós inflációval és a magas kamatokkal.

Az idén áprilisban végzett, 2000 amerikai fogyasztót érintő kutatás szerint a válaszadók mintegy fele használt már BNPL szolgáltatást.

Közülük 25% élelmiszer vásárlására is igénybe vette ezt a fizetési módot, ami jelentős növekedés a 2024-es 14%-hoz és a 2023-as 21%-hoz képest.

Aggasztó tendencia, hogy a válaszadók 41%-a vallotta be, hogy az elmúlt évben késett legalább egy BNPL törlesztéssel, szemben az előző évi 34%-kal. Matt Schulz, a Lending Tree vezető fogyasztói pénzügyi elemzője szerint a legtöbb késedelmes fizetés nem haladta meg az egy hetet.

"Sok ember küzd anyagi nehézségekkel és keresi a módját, hogyan nyújthatná meg a költségvetését" - nyilatkozta Schulz. "Az infláció továbbra is probléma, a kamatlábak rendkívül magasak, és nagy a bizonytalanság a vámokkal és egyéb gazdasági kérdésekkel kapcsolatban. Mindez oda vezet, hogy az emberek különböző módokon próbálják kiterjeszteni a költségvetésüket."

Mi is ez a kölcsön?

A BNPL kölcsönök népszerű alternatívái a hitelkártyáknak, mivel gyakran nem számítanak fel kamatot. Azonban a késedelmes fizetés magas díjakkal járhat, és problémák adódhatnak, ha valaki több kölcsönt halmoz fel. A felmérés szerint a BNPL-felhasználók 60%-ának volt már egyszerre több ilyen kölcsöne, közel negyedük pedig azt állította, hogy egyszerre három vagy több ilyen hitellel is rendelkezett.

Schulz figyelmeztetett, hogy bár ezek a kölcsönök kamatmentes eszközként segíthetnek áthidalni a fizetések közötti időszakot, a helytelen kezelésük jelentős kockázatokkal jár. Az elemző szerint a helyzet várhatóan tovább romlik, mielőtt javulna, és rövid távon nincs sok ok optimizmusra.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio