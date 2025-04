Vámok: megjöttek az első drasztikus áremelések

A SmartScout árelemző szoftver adatai szerint április második hetétől az Amazon eladói jelentősen megemelték áraikat. Az áremelkedés számos termékkategóriát érint a műszaki kiegészítőktől a női ruházatig.

Scott Needham, a SmartScout alapítója és vezérigazgatója szerint

ez az első olyan összehangolt áremelési hullám, amit kizárólag a vámok magyaráznak.

Példaként említette, hogy az Anker, az Amazon egyik legnépszerűbb mobiltelefon-töltő gyártója, termékeinek mintegy 25%-ánál emelt árat.

Továbbhárított költségek

A vámokat az importőrök fizetik, akik általában továbbhárítják ezeket a költségeket a fogyasztókra. Andrew Jassy, az Amazon vezérigazgatója korábban már jelezte, hogy az amerikai vámok várhatóan számos fogyasztási cikk árát fogják megemelni.

A Trump-adminisztráció 145%-os vámokat is kivetett a kínai importra, amire Kína 125%-os vámokkal válaszolt az amerikai árukra. Trump elnök régóta tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal vádolja Kínát, és azt állítja, hogy a vámok fellendítik a hazai gyártást és gazdasági növekedést eredményeznek.

Az Amazon közleménye szerint az áremelkedés csak a top 100 000 termék 1%-át érinti, és a leggyakoribb áremelés mindössze 6% volt. A vállalat szerint a SmartScout által említett 30%-os átlagot néhány kiugróan magas áremelés torzítja.

A Temu és a Shein is emelt

Más e-kereskedelmi szereplők is emeltek áraikon a magasabb importköltségek ellensúlyozására. A kínai Shein és Temu a múlt héten jelentette be, hogy árat emel, miután az USA megszüntette azt a kiskaput, amely lehetővé tette, hogy a 800 dollárnál kisebb értékű áruk vámmentesen léphessenek be az országba.

A Temu oldalán egy futócipő, amely a múlt héten 14 dollárba került, most már 27 dollárba kerül.

A szakértők szerint a magas vámok gazdaságtalanná tehetik a kínai gyártást, de az ellátási láncok átalakítása vagy a gyártás áthelyezése más országba évekbe és akár milliárdokba is kerülhet.

Trump elnök a héten kijelentette, hogy az USA és Kína aktívan tárgyal a kereskedelmi nézeteltérések megoldásáról, és várhatóan "jelentősen" csökkennek majd a kínai importvámok. Peking azonban gyorsan cáfolta, hogy tárgyalások folynának, és ismét követelte, hogy az USA vonja vissza a vámokat.

Az Oxford Economics elemzői szerint valószínű, hogy a Kínára kivetett vámok csökkenni fognak a jelenlegi több mint 100%-os szintről, de nincs egyértelmű időkeret erre vonatkozóan.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio