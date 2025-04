Megjött a hivatalos javaslat: fel kellene darabolni a német árampiacot

Az európai villamosenergia-hálózati rendszerüzemeltetők szövetsége (ENTSO-E) hétfői jelentésében arra tett javaslatot, hogy Németország egységes áramiacát öt árzónára bontsák fel azért, hogy a különböző régiók eltérő áramtermelési költségei jobban kiütközzenek a piaci árakban, és ez hozná a legnagyobb gazdasági hatékonyságot a lefuttatott szimulációk alapján.

Portfolio Sustainable World 2025 Nem a jövő, hanem a jelenünk gazdasági folyamatai alakultak át - erről szól a minden iparágat érintő szeptember 4-i Sustainable World konferencia, ahol a hazai fenntartható üzleti világ szereplői találkoznak.

Az ENTSO-E hétfőn közzétett jelentésében arra a következtetésre jutott, hogy a német árampiac felosztásának valamennyi vizsgált változata gazdasági előnyökkel járna.

A legnagyobb, 339 millió eurós hasznot az hozná 2025-re, ha öt árövezetre osztanák fel Németország és Luxemburg jelenlegi egyetlen ár övezetét.

Érdemes tudni, hogy a német árampiacot súlyos hálózati torlódások terhelik, mivel nincs elegendő hálózati összeköttetés ahhoz, hogy a szélerőművekben gazdag északi területekről a déli fogyasztói központokba szállítanák az áramot.

Bár a piac felosztása alacsonyabb árakat eredményezhetne a megújuló energiaforrásokban gazdag északi régiókban, az ENTSO-E szerint a déli területeken - ahol a német gazdaságot hajtó nehézipar jelentős része található - emelkedhetnek az árak.

Ezzel együtt összgazdasági szinten az jött ki a szimulációkban, hogy az ár zónák számától függően 251-339 millió euró közötti pozitív gazdasági haszna lenne a lépésnek.

Érdemes megjegyezni, hogy az éppen megalakulás előtt álló német koalíciós kormány a végleges koalíciós szerződési szöveg szerint hivatalosan továbbra is ellenzi a villamosenergia-piac felosztását, mivel attól tart, hogy az délen áremelkedéshez vezetne és negatívan hatna az ipari tevékenységre. A kérdés azonban már most is zavarja az energetikai infrastrukturális projekteket, például a további szélerőmű farmok telepítését, amelyek a jövőbeli bevételekkel kalkulálnak, noha azok mértékét az ár zónák darabszáma és területi hatálya jócskán befolyásolja.

Az ENTSO-E hónapokkal elhalasztotta a mostani riport közzétételét, látva azt, hogy a német kormány ellenzi az egységes ár övezetének felbontását, de ha a mostani hivatalos javaslat alapján is így tesz, akkor a Financial Times mai anyaga szerint az Európai Bizottság veheti kézbe az ügyet. Annak Ursula von der Leyen az elnöke, aki a jövő héten hivatalba lépő Friedrich Merz német kancellárnak az európai néppárti társa, tehát

a két fajsúlyos német vezető hivatalosan szembe kerülne egymással ebben a kényes ügyben.

Az is lényeges a cikkből, hogy a csehek, belgák és a svédek is nagyon szorgalmazzák a német árampiac több blokkra bontását. A svédek kapcsán lényeges, hogy az ENTSO-E szimulációi azt is kihozták: negatív gazdasági haszonnal járna a jelenlegi négy svéd ár övezet megváltoztatása. Ahhoz nem érdemes nyúlni, viszont a dán szétbontás enyhe pozitív gazdasági hasznot hozhatna.

A svéd témához visszatérve lényeges, hogy a német piac felosztását Svédország határozottan szorgalmazza, és korábban a kormány már azt is kijelentette: nem engedélyezi egy új, az ország déli részét Németországgal összekötő villamos távvezeték megépítését, hacsak Berlin át nem szervezi a német piacot. Ennek azért van jelentősége, mert

Svédország érvelése szerint a már meglévő összeköttetés is felhajtja a dél-svédországi áramárakat,

annak ellenére, hogy Észak-Németországban bőséges a megújuló energia, hiszen utóbbi az egységes német ár zónában kerül értékesítésre, ami felfelé hajtja az árat.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images