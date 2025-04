Összeomlott az internet is Spanyolországban

A forgalomfigyelő hálózat posztja úgy fogalmaz:

Megerősítve. A hálózati adatok szerint Spanyolországban országos szintű internetkimaradás történt, és a közeli országok, köztük Portugália és Franciaország is érintett; az incidens egy több országot érintő regionális áramkimaradásnak tulajdonítható.

Ezután következik a látványos ábra, amelyen

drasztikus mértékű internetes forgalomzuhanás történt 100% körülről 17%-ra.

️ Confirmed: Network data show a national scale internet disruption in Spain, with nearby countries including Portugal also impacted; the incident is attributed to a widespread power outage #apagon