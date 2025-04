Emberre és állatra is veszélyes anyagok jutnak el a Föld távoli pontjaira

Az úgynevezett "örökké tartó vegyi anyagok", a PFAS-ok riasztó mértékben halmozódnak fel az északi-sarki állatokban és veszélyeztetik az ott élő embereket is, akik hagyományos táplálékként fogyasztják a már szennyezett tengeri emlősök húsát - írta a Phys.org

A Science of The Total Environment folyóiratban megjelent tanulmány szerint a per- és polifluoralkil anyagok (PFAS) súlyos veszélyt jelentenek az Északi-sark élővilágára. Ezeket a vegyi anyagokat számos ipari termékben használják, például tapadásmentes edényekben, vízálló ruházatban és tűzoltóhabokban.

A kutatást több ország tudósai végezték, köztük az Egyesült Államok, Finnország, a Feröer-szigetek, Dánia, Kanada, Norvégia és az Egyesült Arab Emírségek szakemberei. "A kutatás rávilágít, hogy a PFAS-ok hogyan befolyásolhatják a szaporodást, az immunrendszert, és növelhetik a rákos megbetegedések kockázatát mind embereknél, mind állatoknál" - nyilatkozta Khaled Abass, a Sharjah Egyetem Egészségtudományi Karának docense.

Nagy távolságot tesznek meg

A PFAS-ok nagy távolságokat tesznek meg a levegőben és vízben, végül elérve a bolygó legtávolabbi sarkait is. Széles körben használt, hosszan tartó vegyi anyagokról van szó, amelyek egyes összetevői nagyon lassan bomlanak le.

A PFAS-expozíció összefüggésbe hozható bizonyos betegségek, például a pajzsmirigy-rák és a májkárosodás megnövekedett kockázatával.

A tanulmány szerint a legtöbb jegesmedve-populációnál a modellezett szérum-koncentrációk meghaladták az emberi populációkban mért PFOS-szinteket, amelyek közül több már túllépte a legsúlyosabb kockázati kategóriára megállapított küszöbértékeket.

Már kongatják a vészharangot

A szakértők és tudósok régóta sürgetik a vegyi anyagok használatának szigorúbb ellenőrzését, és egyes országok korlátozásokat vezettek be néhány régebbi PFAS-ra. A szerzők azonban rámutatnak, hogy új változatok továbbra is megjelennek az északi-sarki környezetben, ezért folyamatos globális együttműködésre és szigorúbb szabályozásra van szükség a további szennyezés megakadályozása érdekében.

A tanulmány megállapításai szerint egyes északi-sarki emberi populációkban a PFAS-szintek meghaladták az egészségügyi küszöbértékeket, főként a hagyományos étrend miatt. A vadon élő állatoknál tapasztalt egészségügyi hatások, mint a hormonzavarok és az immunrendszeri problémák, hasonlóak voltak az embereknél tapasztaltakhoz.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio