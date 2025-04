Mégsem ült fel rakétára a magyar gazdaság

Úgy tűnik, 2025 sem a magyar gazdaság dinamizálódásával indult: a Portfolio által megkérdezett elemzők szerint a holnap megjelenő első negyedéves GDP-növekedés még a 2024 végi szerény lendületet is alulmúlhatja.

Holnap teszi közzé az első negyedéves GDP-növekedési jelentését a Központi Statisztikai Hivatal. A szakértők a rendelkezésre álló részinformációkból kiindulva egyáltalán nem optimisták, csak szerény bővülést mutató számokat várnak.

2024 utolsó negyedévében Magyarország kilépett a technikai recesszióból. Az előző negyedévhez képest mért 0,5%-os növekedést látva sokan bíztak abban, hogy végre dinamizálódni kezd a gazdaság. Úgy tűnik azonban, hogy az optimistáknak ezúttal is csalódnia kell. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter tegnap jelezte, hogy "apró" emelkedésre számít, ezzel vannak összhangban az elemzők prognózisai. Az előrejelzések konszenzusa szerint

a magyar gazdaság első negyedévi teljesítménye mindössze 0,3%-kal haladhatta meg az előző negyedévit, és ugyanennyivel az egy évvel korábbit.

Ha a várakozásokat holnap alátámasztják a tények, akkor mindkét viszonylatban (éves és negyedéves alapon egyaránt) lassulást rögzíthetünk.

Nagyjából hasonló szerkezetű lehetett a gazdasági növekedés összetétele, mint 2024 utolsó negyedévében - mondja Németh Dávid, a K&H vezető elemzője. Az ipar továbbra is gyenge, a megrendelések is elmaradnak a tavalyi szinttől, így visszahúzzák a gazdaságot. Az építőipar szintén visszafogott teljesítményt nyújt, bár ott már némi fellendülés látszódik. A mezőgazdaságnak sem a fagykárok, sem a ragadós száj és körömfájás járvány nem tesz jót, ezért ez a szektor sem húzta valószínűleg a növekedést. Vagyis továbbra is a szolgáltató szektor ellensúlyozhatta a többi szektor gyengélkedését - mondja Németh.

Ahogy a termelési, úgy a felhasználási oldalról is látszik a magyar növekedési kép kettőssége - mutat rá Árokszállási Zoltán, az MBH Bank közgazdásza. A fogyasztás támogathatta a növekedést, a beruházások azonban vélhetően továbbra sem tudtak hozzájárulni a bővüléshez negyedéves alapon sem. Nettó export oldalon nem kizárt, hogy az import csökkenését meghaladó mértékű exportmérséklődés következett be, tehát erről az oldalról a növekedési hozzájárulás jó eséllyel negatív lehetett.

Az eddig beérkező adatok és az ügyfeleink visszajelzései alapján továbbra is inkább csak stagnáló gazdaság képe rajzolódik ki előttünk, de nem lennénk meglepve egy negatív előjelű adat láttán sem - mondja Becsey Zsolt, az Unicredit elemzője, aki a piaci konszenzushoz képest óvatosabb.

Portfolio elemzői felmérés a növekedési várakozásokról (%) név intézmény 2025. q1 éves 2025. q1 negyedéves 2025. éves átl. 2026. éves átl. Árokszállási Z. - Balog-Béki M. MBH Bank 0,4 0,4 2,0 3,8 Becsey Zsolt Unicredit 0,1 0,0 1,2 3,6 Eppich Győző OTP Bank 0,5 0,5 - - Kiss Péter Amundi Alapkezelő 0,4 0,6 1,9 3,3 Nagy János Erste Bank -0,1 0,2 1,7 3,4 Németh Dávid K&H Bank 0,0 0,3 1,7 3,3 Regős Gábor Gránit Alapkezelő 0,3 0,5 2,0 3,3 Török Zoltán Raiffeisen -0,4 -0,1 1,8 - Varga Zoltán Equilor 0,4 0,2 1,7 3,2 konszenzus (medián) 0,3 0,3 1,8 3,3 Forrás: Portfolio

Az éves változást kifejező nyers adatra kedvezőtlenül hathat, hogy a mostani negyedév a tavalyinál egy nappal rövidebb a szökőnap miatt, illetve a húsvéti ünnep és a kapcsolódó költések idén már a második negyedévet érintik, szemben a 2024-es esztendővel - hívja fel a figyelmet Nagy János, az Erste Bank elemzője.

A gyenge kezdés az egész évre rányomja a bélyegét: az elemzői kar szerény 1,8%-os 2025-ös átlagos GDP-bővülést vár. Három héttel ezelőtt, Donald Trump durva vámbejelentései után a Portfolio villámpollt készített, az 1,7%-os eredményt hozott. Bár azóta az intézkedések nagy részét 90 napra felfüggesztette az amerikai kormányzat, az előrejelzések láthatóan nem igazán javultak. A kormány egyébként épp Trump súlyos bejelentései előtt húzta le 2,5%-ra a saját GDP-növekedési várakozását, ezért csak nagyon rövid időre esett egybe a piac és a kormányzat előrejelzése.

A vámháború okozta gazdasági bizonytalanság és a szigorú monetáris politika belátható ideig velünk marad még, így egyelőre az idei évre nem látható pozitív katalizátor, ami fellendíthetné a gazdasági növekedést az általunk várt 1,9%-os éves ütem fölé - ezt Kiss Péter, az Amundi befektetési igazgatója mondja.

Árokszállási az idei várakozások kapcsán azt emeli ki, hogy az infláció kordában tartására született intézkedések egyelőre hatásosnak tűnnek, miközben a bérek továbbra is gyorsan nőnek, és a hitelezés terén is folytatódik a gyors bővülés a lakossági szegmensben. Azaz várhatóan a fogyasztás lesz továbbra is a legfontosabb motor, ami 2%-os növekedésre lehet elegendő.

A vállalatoknál továbbra is erős a munkaerő felhalmozás (labour hoarding), ami kifejezés arra utal, hogy túlkapacitások lehetnek a gazdaságban főleg az exportáló ipari ágazatok terén - mondja Becsey, aki szeirnt a jelenség pozitív olvasata, hogy így legalább a fogyasztás korrekt növekedést tud mutatni, ugyanakkor kétséges, hogy sokáig legyenek képesek a vállalatok húzni ezt az állapotot elbocsátások nélkül. A bejelentett kormányzati stimulusok az év utolsó negyedében dinamizálhatják csak a gazdaságot, azonban ennek inflációs mellékhatása is lehet. A vámháborús bizonytalanság is hozzáadott ahhoz, hogy 1,8%-ról 1,2%-ra módosítsák az idei évre vonatkozó GDP várakozásunkat. Utóbbi két prognózis ki is jelöli az elemzői előrejelzések 1,2-2,0 százalékos sávját.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images