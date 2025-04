Novemberig marad a veszélyhelyzet – Újabb fél évre kapott különleges felhatalmazást a kormány

A parlament kedd délelőtt megszavazta a különleges jogrend meghosszabbítását:

újabb 180 napra, azaz november 14-ig érvényben marad a veszélyhelyzet Magyarországon.

Az erről szóló javaslatot 131 igen szavazattal fogadták el, így a kormány továbbra is rendeletekkel:

felfüggesztheti egyes törvények alkalmazását,

eltérhet a hatályos törvényi szabályozásoktól,

és egyéb rendkívüli intézkedéseket is hozhat.

A különleges jogrend 2020 márciusában, a koronavírus-járvány megjelenésekor lépett életbe, és azóta – különböző indokokra hivatkozva – a kormány folyamatosan fenntartja.

A jogszabályok szerint a veszélyhelyzetet alapból harminc napra hirdetheti ki a kormány, de az Országgyűlés kétharmados többséggel újabb 180 napra meghosszabbíthatja.

A mostani hosszabbítás a 2022-es választás után bevezetett úgynevezett „háborús veszélyhelyzetre” épül, amelyet az orosz–ukrán háborúval indokoltak. A rendeleti kormányzás azonban azóta számos olyan intézkedést is lehetővé tett, amelynek tartalma nem kötődik közvetlenül a háborús helyzethez.

Fontos változás, hogy a két héttel ezelőtt elfogadott Alaptörvény-módosítás értelmében 2026. január 1-jétől a kormány már nem élhet automatikusan ezekkel a jogkörökkel:

a törvények felfüggesztéséhez és a tőlük való eltéréshez az Országgyűlés kétharmados felhatalmazása is szükséges lesz.

Ugyanakkor egy másik törvénymódosítás lehetővé teszi, hogy a parlament a jövőben is 6 hónapra adjon felhatalmazást a kormánynak, akár általános, akár szűkebb – például gazdasági vagy ellátásbiztonsági – témakörökben. Ez azt jelenti, hogy ha csak meghatározott területeken kap engedélyt, akkor például nem korlátozhatja az emberek mozgását, de előírhatja, hogy az üzletek egyes termékeket kötelezően szolgáltassanak be. Ha viszont a felhatalmazás általános jellegű, akkor továbbra is bármilyen törvény felfüggeszthető vagy módosítható lesz rendeleti úton.