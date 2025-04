Bíróság előtt az elnöki hatalom: veszélyben Trump mozgástere

Az amerikai igazságügyi minisztérium arra kérte az Egyesült Államok nemzetközi kereskedelmi bíróságát, hogy utasítsa el kisvállalkozások keresetét, amely a Trump-adminisztráció globális vámpolitikája ellen irányul – számolt be a Bloomberg

A beadványban a kormány azzal érvel, hogy a bíróságnak nincs hatásköre felülvizsgálni azt a nemzeti vészhelyzetet, amelyre Donald Trump elnök hivatkozott a vámok bevezetésekor.

A kedden benyújtott dokumentumban azt írják, az elnök lépéseinek felügyelete a Kongresszus kizárólagos hatásköre.

A beadványban a minisztérium azt is javasolja, hogy ha a bíróság ideiglenes intézkedést rendelne el, az ne legyen országos hatályú, hanem kizárólag a felperesekre korlátozódjon. Az eljárás középpontjában Trump április eleji, viszonossági alapúnak mondott vámrendeletei állnak, amelyek az IEEPA nevű törvény alapján vezettek be kiterjedt vámokat.

A bírósághoz forduló kisvállalkozások szerint a hivatkozott nemzetbiztonsági vészhelyzet nem valós, és a törvény alkalmazása ilyen formában alkotmányellenes.

A kereset egyik tétje, hogy a bíróság korlátozhatja-e az elnök külkereskedelmi mozgásterét nemzetbiztonsági indokokra hivatkozva. A kormány érvelése szerint a vámpolitika a kereskedelmi hiány által veszélyeztetett amerikai katonai felkészültséget hivatott védeni. A beadványban a minisztérium azt is hangsúlyozza, hogy

a cégek véleménye csupán személyes gazdasági nézeteken alapul, a tényleges károk pedig még spekulatívak, mivel a felperesek nem fizettek be vámokat.

A per, amelynek száma V.O.S. Selections v. Donald J. Trump, a republikánus kormányzat egyik meghatározó gazdaságpolitikai eszközét támadja. Az ügyben egyes demokrata államok főügyészei is keresetet nyújtottak be ugyanebben a bíróságban, noha jelen szakaszban nem kötelező számukra a válaszadás.

A vámok miatt fellépő ellátási zavarok rövidesen az amerikai fogyasztókat is elérhetik, különösen a Kínára kivetett emelt, immár 145%-os vámok miatt.

Címlapkép forrása: 2025 The Washington Post via Getty Images