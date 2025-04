Nagy változás jön a peres ügyek díjainál

Május 1-jétől jelentősen átalakul a kirendelt védők díjazási rendszere a büntetőeljárásokban – derül ki az igazságügyi miniszter által kiadott rendeletből. A változtatások célja, hogy az eljárás vádemelés előtti szakaszában eljáró védők a jövőben gyorsabban és kiszámíthatóbban jussanak hozzá az őket megillető díjazáshoz.

A Magyar Közlönyben megjelent rendelet szerint a legfontosabb újítás, hogy a kirendelt védői díjakat, amennyiben az igazságügyi tárca és a Magyar Ügyvédi Kamara között közfeladat-ellátásra vonatkozó megállapodás születik

a kamarai szabályzat szerint kell megállapítani és kifizetni.

Ez a megállapodás alapul szolgálhat az óradíjak, költségek, valamint a kifizetés módjának szabályozására, és addig él, amíg annak fennállását a Hivatalos Értesítőben közzéteszik.

Fontos változás, hogy ha nincs ilyen megállapodás, akkor is biztosított a védők díjazása.

A díjakat ebben az esetben a büntetőeljárás során eljáró bíróság, ügyészség vagy nyomozó hatóság állapítja meg, a kifizetést pedig az Igazságügyi Minisztérium előlegezi meg.

Ezzel biztosítják, hogy ne alakuljon ki fizetési késedelem az eljárás bármely szakaszában.

A rendelet a felkészülési díjakat is újraszabályozza: ez ügyenként legalább a kirendelt ügyvédi óradíj háromszorosa, de legfeljebb annak harmincszorosa lehet. Ha több védő is eljár egy ügyben, akkor mindegyik minimum az óradíj összegére jogosult. A helyettesként eljáró védők díjazásáról is külön rendelkezik a rendelet, melyet ugyanúgy az adott eljáró szerv állapít meg.

A módosítás részletes szabályokat tartalmaz a díjak és költségek nyilvántartásáról és adatszolgáltatásáról is. Az ügyészségek és nyomozó hatóságok havonta összesítik az előlegezendő díjakat, és elektronikus úton küldik meg az Igazságügyi Minisztériumnak.

A tárca ezt követően 15 napon belül gondoskodik a kifizetésről, kizárólag a pénzügyi fedezet meglétét vizsgálva.

Az igazságügyi szakértők adminisztrációját is érinti a rendelet. A jövőben pontos határidőhöz kötött statisztikai adatszolgáltatási és képzési hozzájárulási kötelezettségük lesz, amelyet az Igazságügyi Minisztérium felé kell teljesíteniük – először 2025. július 20-ig.

A módosítás célja nem csupán a gyorsabb és kiszámíthatóbb díjkifizetés, hanem egy hatékonyabb, átláthatóbb rendszer kialakítása.

A változások a 2025. május 1. után indult ügyekre alkalmazandók, a korábbi ügyekre a régi szabályok maradnak érvényben.

