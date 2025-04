Nagyon kellemetlen GDP-meglepetés érkezett - Mi lesz ebből?

A várakozásokat jelentősen alulmúló adat érkezett a magyar gazdaság első negyedévéről. Az elemzők a váratlan GDP-zsugorodás láttán "pocsék, kiábrándító, gyenge" teljesítményről értekeznek, a helyzetet vergődésként is lehet értékelni egyesek szerint. Egyúttal tovább rontják lefelé a 2025-ös évre vonatkozó GDP-várakozásukat, nem kizárt, hogy az idei növekedés nem 1-essel fog kezdődni.

Idén az első negyedévben a magyar gazdaság teljesítménye 0,2%-kal alulmúlta az előző negyedévit. Előzetesen a Portfolio által megkérdezett szakértők arra számítottak, hogy a tavaly év végi 0,6%-os növekedés után 0,3%-os GDP-bővülést jelent majd a Központi Statisztikai Hivatal, vagyis mélyen a várakozások alatti eredmény érkezett - írtuk reggel megjelent cikkünkben.

Az igencsak kellemetlen meglepetésnek számító magyar GDP-zsugorodás váratlanul érte az elemzői társadalom nagyon nagy többségét.

Kockázat kockázat hátán - Már a recesszió sem kizárt

Kiss Péter, az Amundi Alapkezelő befektetési igazgatója gyorskommentárjában arra hívta fel a figyelmet, hogy a várakozásaiknál jóval rosszabb első negyedéves GDP adat azt mutatja, hogy

a lefelé mutató kockázatok bekövetkeztek a magyar gazdaságban.

Szerinte megmaradt a korábbi trend, azaz a lakossági fogyasztás fölfelé húzta a szolgáltatásokat, míg az ipar és a beruházások rontották a teljesítményt. "A negatív folyamatok tovább erősödtek az első negyedéves növekvő globális gazdaság- és kereskedelempolitikai bizonytalanság miatt. Ha a magas szintű bizonytalanság a második negyedévre is áthúzódik – amire van esély, hiszen az amerikai adminisztráció 90 napos halasztást adott a viszontvámokra -, akkor az

újabb technikai recessziót jelenthet az év első felében Magyarországon

- vetíti előre a szakember, aki azt is hozzáteszi, hogy a korábbi 1,9 százalékos egész éves növekedési várakozásukat a mai adat fényében valószínűleg érdemben csökkenteni fogják. Azt is megemlíti a befektetési igazgató, hogy a tovább romló növekedési kép növeli a nyomást a jegybankon hogy lazítson, ugyanakkor szerinte a jelenlegi inflációs pálya és a globális kockázatkerülés miatt ez egyelőre nagyon kockázatos lenne. Kiss Péter is részt vett a legutóbbi, magyar monetáris politikai kilátásokkal és a magyar gazdaság jövőjével foglalkozó Signature befektetői klubon.

A Magyar Nemzeti Bank egyébként épp tegnap ismertette kamatdöntését és annak hátterét.

Reggel megjelent gyorsértékelésünkben arra is rámutattunk, hogy a kilátásokat olyan negatív kockázatok övezik, mint a kereskedelmi háború eszkalációja, az aszály vagy a száj- és körömfájás járvány. Azt is írtuk: egyelőre vészharangokat nem szeretnénk kongatni, de jelezzük, amennyiben ezek a kockázatok élesednek, akkor nem kell tőlük nagy sokkhatás, hogy már az is megkérdőjeleződjön, hogy az idei GDP-növekedési szám előjele pozitív marad.

Mit mond majd az NGM?

Mindez hatalmas negatív fordulat lenne ahhoz képest, amit a kormány eredetileg számolt: a 2025-ös költségvetést ugyanis a kormány 3,4%-os gazdasági növekedésre alapozta, egy hónappal ezelőtt ezt a növekedési prognózisát hozta lejjebb 2,5%-ra a Nemzetgazdasági Minisztérium, azt azonban nem tudni, hogy a kormány a friss adat nyomán módosítja-e és hogyan az idei növekedési várakozását (a mostani adat fényében a napokban megjelent, általunk készített 1,8%-os elemzői konszenzus is optimistának tűnik). Az NGM a szerdán megjelent közleménye ezzel kapcsolatban nem ad támpontot, úgy fogalmaz a szaktárca, hogy "a magyar kormány továbbra sem adja föl azt a tervét, hogy a lehető legnagyobb gazdasági növekedést érje el, a 2025-ös és 2026-os gazdaságpolitikai programok továbbra is ezt az ambiciózus célt tűzik ki maguk elé".

Azt tudjuk, hogy az NGM egy hónappal ezelőtt azzal kalkulált, hogy negyedév/negyedév alapon kb. 0,8%-os növekedést produkál a magyar gazdaság. Ehhez képest is nagy csalódás a mostani első negyedéves adat.

Szerda reggel megkerestük ezzel kapcsolatos kérdéseinkkel a minisztériumot (módosítják-e a növekedési előrejelzést és ha igen, hogyan), amint kapunk válaszokat, frissítjük cikkünket.

Cikkcakkok

Nyeste Orsolya, az Erste Bank vezető makrogazdasági elemzője azt emelte ki értékelésében, hogy "éves összehasonlításban a nyers adatok szerint stagnált, míg a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint 0,4 százalékkal csökkent a gazdaság teljesítménye január-márciusban". A már 2022 óta tartó „cikkcakkos” teljesítmény - miszerint egy-egy negyedév emelkedését újabb visszaesés vagy visszaesések követik, és nem tud tartósan javuló pályára állni a gazdaság - az idei év elején tehát tovább folytatódott, ami gyenge alapfolyamatokról és strukturális problémákról tanúskodik - emelte ki a közgazdász, aki emlékeztet arra is, hogy a részletes adatokat június 3-án teszi közzé a KSH.

Hozzáteszi az elemző, hogy "a felhasználói oldalról – főleg a szolgáltatásokon keresztül – a háztartások fogyasztása - amit az egyelőre még pozitív reálbér-index hajt leginkább - tudta csak támogatni a növekedést továbbra is". Az alacsony üzleti bizalom valószínűleg a beruházások további csökkenéséhez vezetett, a külső piacok gyengesége pedig kedvezőtlen export-adatokat sugall - írta Nyeste Orsolya, aki szintén kiemelte: ebben az adatban még nincsenek benne a vámháború lehetséges negatív hatásai, melyek a GDP-re nézve további lefelé irányuló kockázatot jelentenek az elkövetkező negyedévekben.

Komor kilátások

Németh Dávid, a K&H Bank vezető makrogazdasági elemzője szerint pocsékul kezdte az évet a magyar gazdaság és a jelenlegi kilátások sem túl fényesek. Kommentárjában megemlíti, hogy egyelőre csak első becslésről van szó, a pontos értékeléshez meg kell várni a részletes adatokat, mindenesetre az összkép elég gyenge. Azt is aláhúzta, hogy

a második negyedéves kilátások is kedvezőtlenek.

Az ipar esetében azért, mert megrendelések elmaradnak az egy évvel korábbi szinttől. Emiatt a második negyedévben az ágazat teljesítménye a negatív tartományban maradhat. Továbbá az építőipari szerződésállománya sem utal arra, hogy éles felpattanás jönne ebben a szektorban. Ráadásul a kereskedelmi háború alakulása a második negyedéves kilátásokat is bizonytalanná teszi. Nem beszélve arról, hogy a mezőgazdaság is komoly sokkokkal szembesül az elmúlt hónapokban. Elég a fagykárokra, a relatív aszályos eddigi időszakra, valamint ragadós száj- és körömfájás járvány hatásaira gondolni – fogalmazott a szakértő.

A jelenlegi kilátások alapján a második negyedévben halvány, 0,3-0,5 százalékos növekedésre számítanak az első negyedévhez képest. Majd azt is írja: "a gyenge évkezdet miatt az egész évre vonatkozó GDP-prognózisunkat lefelé módosítottuk". Eddig is már jóval 2 százalék alatt bővüléssel számoltunk,

most viszont már az is kérdéses, hogy egyessel kezdődik-e majd ez az adat.

Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza szerint ma beérkezett első negyedéves GDP-adatot röviden úgy lehetne összefoglalni, hogy kiábrándító.

Nem hogy dinamikus növekedés nem következett be, de ismét a recesszió réme fenyeget – bár azért ez inkább csak fenyegetés, nem ez tűnik a legvalószínűbb forgatókönyvnek

- folytatja kommentárjában. Szerinte az idei évre vonatkozó 2% feletti növekedési várakozások is álomnak tűnnek.

Ennek megfelelően a mai adat nyomán az idei növekedési várakozások is lefelé módosulnak, nagyjából 1 százalék körüli növekedés várható idénre, nagyon kedvező esetben talán 1,5 százalék - fogalmaz a közgazdász, aki megjegyzi továbbá: a gazdaság továbbra sem állt növekedési pályára, továbbra is stagnálás jellemző – kérdés, hogy a többi régiós ország ehhez képest hogyan tud majd teljesíteni.

A beérkező, frissített (egyelőre kevés) elemzői GDP-prognózisból készítettünk egy új előrejelzést is. Ebből jól látható, hogy mekkorát romlottak a kilátások idénre.

Meglátása szerint a növekedésnek feltétele lenne egy erősebb ipari termelés (vagy más növekedést húzó szektor találása), illetve az uniós forrásokhoz való hozzáférés a beruházások felfuttatásához.

Regős Gábor felhívja a figyelmet a költségvetési hatásokra is. "Míg az idei költségvetést 3,4 százalékos növekedéssel tervezték és 3,7 százalékos hiánnyal, addig ezt már korábban is 4,0 százalékra módosították 2,5 százalékos növekedést feltételezve. Most egy 1 vagy nagyon kedvező esetben 1,5 százalékos növekedésre számíthatunk, ami alapesetben még kedvezőtlenebb hiányt jelent – bár talán szépíti a helyzetet, hogy a legnagyobb probléma vélhetően nem a fogyasztással van, azaz az áfa-bevételek az eddig ismert adatok alapján szépen jönnek. Kérdés tehát, hogy a kisebb növekedés miatt milyen beavatkozásra lesz szükség költségvetési oldalon" - magyarázza az elemző.

A 2026-os költségvetésről legutóbbi ebben az elemzésünkben írtunk:

Árokszállási Zoltán, az MBH Bank elemzési centrumának igazgatója úgy fogalmazott, hogy nem tudott kikecmeregni a gazdaság a vergődésből 2025. első negyedévében. Értékelése szerint az adatok gyengébbek lettek az általuk és a piaci konszenzus által vártnál is.

A negatív meglepetés mértéke miatt érdemben lefelé kell módosítaniuk az idei évre vonatkozó, 2%-os növekedési várakozásukat. Ahhoz, hogy a gazdaság idén éves áltagban elérje az 1,5%-os növekedést, az év hátralévő részében átlagosan jelentős, 1%-ot meghaladó negyedéves dinamikákra lenne szükség - említi meg az elemző, aki szerint a vámháború, és az orosz-ukrán béke késlekedése miatt azonban ez jelenleg valószínűtlennek tűnik.

A kormány költségvetési élénkítési lehetőségei korlátozottak, így erről az oldalról sem látunk túl sok mozgásteret

- vetíti előre a szakember.

Ezt különösen annak fényében gondoljuk, hogy az S&P nemrég negatív kilátást rendelt hazánk hitelminősítéséhez, és egy leminősítés már a bóvli (befektetésre nem ajánlott) kategóriát jelentené - írta Árokszállási Zoltán.

Felhasználási oldalon a fogyasztás maradhat az egyetlen, érdemi húzóerő, a reálbérek továbbra is viszonylag gyors emelkedése, és a lakossági hitelezés gyors bővülése, valamint kisebb mértékben a korábban bejelentett kormányzati intézkedések miatt. A beruházásoknál ugyanakkor a fordulat továbbra is várathat még magára. Termelési oldalon az ipar idén várhatóan éves átlagban még visszaesik, a növekedés csak jövőre lehet érezhető.

"Egyelőre 1% alá még nem vennénk az idei növekedési előrejelzésünket, de ha nem kezd gyorsan magára találni a gazdaság, elképzelhető, hogy ezt az ütemet sem fogja átlagosan elérni idén a gazdaság bővülése" - vetíti előre a közgazdász.

Árokszállási Zoltán azt is kiemeli, hogy jövőre azonban már más lehet a helyzet. A vámháború negatív hatásai vélhetően valamiféle megegyezés felé fogják terelni a globális gazdasági szereplőket, miközben a multinacionális gyártócégek hazai üzemegységei (alacsonyabb költségszintjük miatt) előnyt élvezhetnek, így a termelés felfutása valószínűsíthető 2026-ban. Az új, elkészülőben lévő ipari kapacitások is beindulhatnak jövőre. A fogyasztást is jobban élénkíthetik jövőre a már bejelentett kormányzati intézkedések (ÁFA-visszatérítés, SZJA-csökkentés). Mindezek miatt 2026-ban továbbra is 3%-ot meghaladó növekedés valószínűsíthető - prognosztizálja a szakértő.

