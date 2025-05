Pápaválasztás: bíborosokat zártak volna ki a konklávéról egy vatikáni szabály miatt

A közelgő pápaválasztáson történelmi fordulat következik be: először haladja meg a résztvevő bíborosok száma a vatikáni szabályzatban rögzített 120 fős limitet. Május 7-én 133 választó bíboros dönt majd az új egyházfő személyéről – számolt be a Telex

A konklávé működését két fő szabály határozza meg: csak azok a bíborosok vehetnek részt rajta, akik a pápa haláláig nem töltötték be 80. életévüket, és a résztvevők számát hivatalosan 120 főben korlátozzák. Ezt a létszámhatárt VI. Pál pápa vezette be 1975-ben, II. János Pál pedig 1996-ban megerősítette az Universi Dominici Gregis konstitúcióban. A most következő konklávé ezt a határt 13 fővel lépi túl.

Noha felmerültek találgatások egyes bíborosok kizárásáról a létszámkorlát miatt, ilyen lépés nem várható.

A szabályok szerint minden bíboros jogosult a részvételre, ha nem fosztották meg ettől a jogtól vagy nem mondott le róla. Kizárásra eddig csupán kivételes esetekben került sor.

A 120 fős limit átlépése nem példa nélküli: II. János Pál és XVI. Benedek is többször túllépte ezt, akárcsak Ferenc pápa, aki tíz konzisztóriumon nevezett ki új bíborosokat.

2024 decemberére a választásra jogosultak száma már 140-re emelkedett.

A Bíborosi Kollégium nyilatkozata szerint a pápa kinevezései felmentést adtak a létszámkorlát alól, így minden jogosult bíboros részt vehet a választáson.

