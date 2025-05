Feltámadtak a tőzsdék, de újabb csapások érhetik a befektetéseid

A pocsék első negyedéves GDP-adat után a héten jön a második legfontosabb magyarországi makroadatközlés: az inflációs tájékoztató. A pénteki adat kulcsfontosságú lesz a jegybanki kamatpálya és az árszabályozások értékelése szempontjából. A hét második felében ráadásul több fontos nemzetközi döntés is várható: jön a Fed és a Bank of England kamatdöntése is. A tőzsdék ugyan kiheverték a vámháború első sokkját, de bőven érkezhetnek meglepetések a héten!