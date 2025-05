Lemondott a román miniszterelnök!

Már korábban beszámoltunk róla, hogy Marcel Ciolacu tájékoztatta a koalíciót, hogy hajlandó lemondani posztjáról, tudni lehetett, hogy a bejelentésre magyar idő szerint 16 óra után kerülhet sor.

Vasárnap tartották az elnökválasztást Romániában, ahol az ellenzéki, szélsőjobboldali Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) elnöke, George Simion nagy fölénnyel, több mint 40 százalékkal győzött. Második lett, és így Simionnal együtt bejutott a május 18-án esedékes második fordulóba Nicușor Dan progresszív független jelölt, bukaresti főpolgármester, az ellenzéki liberális Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) egyik alapítója, aki bár később kilépett a pártból, a mostani választáson annak támogatását élvezte.

Alig 100 ezer szavazattal lemaradva viszont csak harmadik lettCrin Antonescu,

aki a három kormánypárt, a Szociáldemokrata Párt (PSD), a Nemzeti Liberális Párt (PNL) és a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) közös jelöltje volt.

Az eredmény hatalmas pofon a Marcel Ciolacu vezette kormánykoalíciónak,

ezért már ma délelőtt arról terjedtek sajtóhírek, hogy pártja, a PSD szerint is távoznia kell a miniszterelnöknek.

Fölényes győzelmet aratott tehát a szélsőjobboldali, populista George Simion, akinek pártja, az AUR többek között magyarellenességéről vált hírhedtté. A rendszerellenes jelölt az establishment egy másik kihívójával, a progresszív bukaresti főpolgármesterrel, Nicușor Dannal mérkőzik meg a május 18-án esedékes második fordulóban. Bár a küzdelem nyitott, Simion nagyon jó pozícióból vág neki a megmérettetésnek. Végső győzelme teljesen új korszakot jelentene a Ceausescu utáni Románia történetében,

a romániai magyar kisebbségre ugyanakkor nehéz évek várhatnak.

Romániában félelnöki típusú rendszer van, ahol az államfőnek jelentős jogkörei vannak a kül- és biztonságpolitika meghatározásában, míg a miniszterelnök és a kormány elsősorban a belpolitikáért felel. Amennyiben Simion győzne, úgy egy meglehetősen nehéz „társbérlet” alakulna ki a közvetlenül választott államfő és a parlamenti többség által választott kormány között. Ám ahogy Kelemen Hunor RMDSZ-elnök rámutatott, az elmúlt 25 évben az elnök előbb vagy utóbb a parlamenti többséget és a kormányzást is meg tudta szerezni. Könnyen lehet, hogy Simion elnökválasztási győzelme a kormány bukásához és új parlamenti választásokhoz vezetne. Hétfő délutáni hírek szerint Marcel Ciolacu miniszterelnök már tájékoztatta a koalíciót, hogy hajlandó lemondani posztjáról. Bejelentés magyar idő szerint 16 óra után várható.

Az AUR politikája nem EU-ellenes, de kritikus a közösség jelenlegi fő irányvonalával szemben. A „néppártosodó” szélsőséges párt tavaly óta a Giorgia Meloni nevével fémjelzett Európai Konzervatívok és Reformerek (ECR) frakciójának tagja, ami némileg pacifikálja a pártot. Bár Simion leállítaná Ukrajna román támogatását, és Moszkva-barátsággal vádolják, az utóbbi időben Oroszországgal némileg kritikusabb hangot ütött meg. Simion elnöksége esetén

mindenképpen konfrontatívabb politikai jönne az Európai Unióval– főleg, hogy Romániát az elnök képviseli az Európai Tanácsban.

Ezzel párhuzamosan egy Simion-féle Románia bizonyosan közeledne a Donald Trump vezette Egyesült Államokhoz. A Trump-éra néhány vezető személyisége éles kritikával illette Romániát, amiért törölték a Georgescu győzelmével végződő novemberi elnökválasztást, majd a jelöltet kizárták a megismételt választásból. Rosszallásának adott hangot J. D. Vance alelnök, Elon Musk DOGE-vezér és Donald Trump Jr. is. Simion eközben dicséri a regnáló amerikai elnököt, akinek a beiktatására is elutazott Washingtonba.

George Simion is a front-runner in Romanias re-election.Hardline far-right, anti-EU, anti-Ukraine aid, and once banned from Ukraine for wanting a slice of it.Oh, and lets not forget he publicly supported pro-Russian puppet Georgescu who rigged the last election with pic.twitter.com/feYarpxS6L