Rossz hírt közöltek a hétre a meteorológusok

A hullámzó frontrendszer csak lassan mozdul el, azért sok felhőre és továbbra is csapadékos időre számíthatunk - elsősorban a nyugati tájakon. Határozottabban csak péntektől csökken a csapadékhajlam - írja a HungaroMet Zrt.

Keddre virradó éjszaka továbbra is erősen felhős vagy borult időre számíthatunk. Az északkelet felé tartó csapadéktömbökből többfelé várható eső, zápor és főként az éjszaka első felében a déli országrészben még zivatarok is lehetnek - utóbbiak számossága fokozatosan csökken. Az északi, északkeleti szél nagyrészt mérséklődik, de a Nyugat-Dunántúlon és északkeleten élénk maradhat, sőt utóbbi részen helyenként erős széllökések is előfordulhatnak. T

ovábbá zivatarokhoz átmenetileg erős, viharos széllökés is társulhat.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 6 és 13 fok között valószínű.

Kedden marad az általában erősen felhős vagy borult idő, de főként keleten lehetnek átmeneti vékonyodások, szakadozások a felhőzetben. Délelőtt csökken, majd estétől ismét megnő a csapadék esélye. Ekkortól újra többfelé várható eső, zápor. Az északi, északkeleti szél olykor megélénkül, az északkeleti országrészben erős széllökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet a Dunántúlon és az Északi-középhegységben általában 10 és 17, az Alföldön nagyrészt 18 és 21 fok között várható.

Szerdán szakadozott felhőzet mellett több-kevesebb napsütés várható, elszórtan kisebb eső, futó zápor előfordulhat. Az északias szél helyenként élénk lesz. Hajnalban 5, 11, délután 16, 21 fok várható.

Csütörtökön az ország délnyugati, nyugati felén inkább erősen felhős vagy borult, míg másutt közepesen felhős ég valószínű. Előbbi tájakon eső, zápor valószínű. Az északias szelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 3 és 11, a legmagasabb nappali hőmérséklet 13 és 22 fok között alakul, nyugaton lesz a hűvösebb, keleten a melegebb.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images