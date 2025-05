Veszélyes víruslaboratórium alakulhat ki – erős vészjelzést küldött az EU-s hatóság

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság vezetője arra figyelmeztetett, hogy a madárinfluenza sertésekre terjedése súlyos közegészségügyi kockázatot jelenthet. A vírus sertésekben emberi influenzával keveredve akár járványt is okozhat, miközben más állatbetegségek és az antibiotikum-rezisztencia is fokozódó fenyegetést jelent Európában. Mindezért szigorú fellépést szorgalmaz az egész EU-ban – számolt be a Financial Times