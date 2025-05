Kína máris megkezdte az amerikai vámok kijátszását

A mai kínai külkereskedelmi statisztikák meglepő képet mutatnak. Miközben mindenki a kínai export növekedésének összeomlását várta, ez nem történt meg: a kivitel 8,1%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest. Ha a számok mögé nézünk, akkor nagyon érdekes összefüggések rajzolódnak ki, hogy hogyan alakíthatja át a vámháború a globális kereskedelem szerkezetét.

Átalakuló exportszerkezet

Pénteken közzétette a kínai vámügyi főigazgatóság az áprilisi kereskedelmi adatokat. Az USA-val való kereskedelemre kivetett 145%-os vámok április 9-én léptek életbe, így az adat már részben a vámháború hatását is tükrözi.

A kínai áruszállítás az Egyesült Államokba áprilisban 21%-kal csökkent az egy évvel korábbihoz képest,

míg a délkelet-ázsiai országok ASEAN nevű blokkjába irányuló export 21%-kal emelkedett. A Latin-Amerikába irányuló export 17%-kal, az Afrikába irányuló szállítmányok 25%-kal ugrottak meg, de az EU-ba tartók is 8,3%-kal nőttek.

Ez történik, ha ügyeskedni kifizetődőbb

A Délkelet-Ázsiával való kereskedelem ekkora megugrásában az is szerepet játszik, hogy a kínai gyártók egy jelentős része a régió országainak közbeiktatásával juttatja el az árukat az Egyesült Államokba. A kínai social média platformokat elárasztották azok a hirdetések, amik a küldemény származási országának átcímkézését ígérik. A Kínára kivetett brutális, 145%-os vámok megkerülésére ezen kívül is egyre több módszer üti fel a fejét. Egy másik technika, hogy a kínai exportőrök jelentősen alulértékelik a küldemény értékét, amire így kevesebb vámot kell fizetni - majd az USA-ba már behozott árut a valós értékéhez közeli áron értékesítik tovább.

Mi történhet Kína gazdaságával?

Részben a vám megkerülése, részben pedig a kínai export más országokba történő növelése miatt kérdéses, hogy az amerikai vámoknak milyen hatása lesz a kínai gazdaságra. Az ország helyzetén a kormányzat és a jegybank is igyekszik segíteni, utóbbi előző szerdán be is jelentette a lazítást.

Ez szükséges is annak fényében, hogy Kína célkitűzése az idei évre az 5%-os GDP-növekedés elérése. Tavaly a hivatalos adatok szerint az export a kínai GDP-növekedés nagyjából egyharmadát tette ki. Az idei évben a vámháború miatt a kivitel hozzájárulása a gazdasági bővüléshez csökkenhet.

Az 5%-os növekedéshez kulcsfontosságú lenne, hogy sikerüljön beindítani a belső fogyasztást.

Persze valamennyit statisztikai módszerekkel is lehet javítani a közzétett mutatón - a kínai adatközlések hitelességével kapcsolatban régóta és egyre erősebben merülnek fel a kételyek - de az igazi megoldást az alapfolyamatokban bekövetkező változás jelentené. A Kommunista Párt egyik fő célja ennek megfelelően az, hogy a rendkívül exportorientált kínai gazdaságot a jövőben is fenntartható pályára állítsák. A fordulat elérése azonban még távolabb lehet. A belföldi kereslet tartós gyengeségét jelzi, hogy Kína importja áprilisban 0,2%-kal csökkent az egy évvel korábbihoz képest.

Mindenkinek megéri tárgyalni

Tehát a kínai félen is van nyomás, hogy sikerüljön csökkenteni a vámok mértékét.

A Goldman Sachs becslése alapján hozzávetőleg 16 millió munkahely lehet érintett az Egyesült Államokba irányuló export gyártásában.

Vannak gyárak, ahol már le kellett állítani a gyártást és szabadságra kellett küldeni a dolgozókat. Az USA-ban pedig egyre szűkösebb a rendelkezésre álló idő, mielőtt a vállalkozások elkezdenének kifogyni még a vámok érvénybe lépése előtt betárazott készletekből.

Trump be is jelentette, hogy a hétvégén a tárgyalások lesznek Svájcban. Az USA elnöke a hatalmas vámszintről azt nyilatkozta:

Jelenleg nem lehet magasabbra menni. 145%-on van, tehát tudjuk, hogy le fog jönni.

