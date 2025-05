Mi történik a magyar inflációval? Széles körben áraznak át a cégek

A péntek reggel megjelent inflációs adatról ebben a cikkünkben írtunk részletesen, és a forintpiaci reakciókat is külön cikkünkben mutattuk be:

Becsey Zsolt, az UniCredit Bank elemzője a Portfolio-nak küldött értékelésében azt írta, hogy "a ma publikált inflációs adat nem volt elég meggyőző ahhoz, hogy az idei kamatvágási esélyek növekedjenek, ugyanakkor a világpiaci folyamatok miatt erre mégis lehetősége nyílhat az MNB-nek". A közgazdász szerint

továbbra is erős az átárazási hajlandóság a nemzetgazdaságban.

Szerint ezt az alábbi indikátorok erősítenek meg:

a saját besorolásuk szerinti szabad áras termékek (azon termék és szolgáltatáscsoportok a maginfláción belül, amelyeket nem érintenek árréstop vagy önkéntes árvállalások) a tavalyinál erősebb átárazást mutatnak és meghaladták a 2019-2021-es átlagos átárazás mértékét is áprilisban.

széles körű az átárazás: szezonálisan igazított adatok alapján több termékcsoportban áraznák át a szereplők, mint az árstabilitásos időszakokban jellemző volt, bár ennek mértéke nem ad nagyobb aggodalomra okot.

mint az árstabilitásos időszakokban jellemző volt, bár ennek mértéke nem ad nagyobb aggodalomra okot. továbbra is erős az átárazás az általunk bérintenzívnek tekintett kategóriákban, a kisebb méretű szolgáltatók éves árindexe továbbra is 9% környékén tartózkodik.

némileg váratlan módon áraztak át több nem energia jellegű államilag szabályozott ártételnél is (gyógyszerek, tankönyvek, étkezés).

Mindezek alapján az elemző arra a következtetésre jut, hogy továbbra is indokolt az óvatos monetáris politikai megközelítés, különösen, hogy az alapfolyamatok tisztánlátása jóval nehezebb az árbeavatkozások folyományaként. A visszafogott lakossági kereslet és a világpiaci árak (első sorban kőolaj és mezőgazdasági árak) következtében mégis úgy látja, hogy lesz lehetősége idén egy ízben kamatot vágnia a jegybanknak, de ehhez a forint árfolyamnak is lesz egy-két szava. A ma reggeli forint mozgásból is az látszódik, hogy a külföldi szereplők kérik a carry-t a magyar eszközökre, azaz a relatíve szigorú monetáris politikát - tette hozzá.

Németh Dávid, a K&H Bank vezető makrogazdasági elemzője szintén azt hangsúlyozta kommentárjában, hogy a jövőt nézve sok a bizonytalanság, a mostani helyzet szerint 4,5 százalék alatt lehet a éves infláció.

„Mindkét tényadat meghaladja a várakozásunkat, mivel 4 százalék alatti éves tempóra számítottunk, márciushoz képest pedig csökkenésre. Összességében a szolgáltatások díjai, a tartós fogyasztási cikkek, a háztartási energia és a távolsági utazások ára húzta felfelé az inflációt. Utóbbi két tétel okozta az igazi meglepetést a friss adatokban” - mondta Németh Dávid, a K&H vezető elemzője, aki szerint a maginfláció ugyan lassult, 5% lett, azonban a szakember szerint ez még mindig magas szintet jelent és inflációs nyomásra utal.

„Az élelmiszerek árának alakulása vegyes képet mutat. Bár éves szinten az átlagot meghaladó, 5 százalékos emelkedést mutattak, ám márciushoz képest 1,3 százalékkal csökkentek. Ebben a havi mérséklődésben az árrésplafonok fontos szerepet töltöttek be, de bizonytalanságot okoz, hogy egyelőre nem tudni, meddig maradnak érvényben. Ráadásul, ha a beszerzési árak emelkedni fognak a következő hónapokban például a kedvező időjárás miatt, az is fűtheti az élelmiszer-inflációt” – értékelte az elemző. Emellett a május közepén bevezetésre kerülő újabb árrésplafon, amely a drogériaüzletekre vonatkozik, mérsékelni fogja az infláció ütemét. Kérdés, hogy a többi bolt mennyivel csökkenti majd az érintett termékek árát. A teljes inflációs mutató nagy valószínűség szerint 0,2-0,3 százalékponttal mérsékelheti ez az intézkedés, amíg érvényben van.

Németh Dávid előrejelzése szerint az év végére 4 százalék körüli inflációval lehet számolni. Éves átlagban pedig kicsivel 4,5 százalék alatt lehet a mutató. Ugyanakkor felfelé mutató kockázatot jelent a nemzetközi kereskedelmi háború mellett az várhatóan élénkülő belső kereslet.

Árokszálási Zoltán, az MBH Bank elemzési központjának igazgatója úgy vélekedett, hogy áprilisban folytatódott az infláció mérséklődése, de a mérséklődés a vártnál lassabb volt. A korábban jelentősen emelkedő kategóriák, az élelmiszerek és a szolgáltatások esetében vegyesek alakultak a mutatók, az élelmiszerek esetében mind havi, mind éves szinten mérséklődött az áremelkedési ütem (érvényesült az árstop hatása), azonban a szolgáltatások esetében a havi mutató mérséklődése megfordult - figyelmeztet a szakember.

Az árrés stop termékkörének kiszélesítése, a csökkenő olaj és energiaárak, a gyenge növekedési adatok is a dezinflációnak kedveznek - tette hozzá. Mindezek nyomán az idei éves átlagos inflációs előrejelzésünket nemrég a korábbi 4,7%-ról 4,5%-ra módosították. Azt is előrevetíti, hogy

a hazai jegybanki cél felett ragadó infláció és a forint árfolyamának bizonytalansága nem enged meg túl laza monetáris politikát.

Virovácz Péter, az ING Bank senior közgazdásza arra mutatott rá, hogy az áremelkedés ütemének lassulása egyébként a piaci konszenzushoz képest gyengébb lett. Alapvetően tehát inkább egy kellemetlen meglepetésről beszélhetünk. Az elemzők ugyanis egyöntetűen arra számítottak, hogy jelentős mérséklődés következik be, akár 3,5–3,6 százalékig is süllyedő inflációs rátával. Persze az előrejelzéseket szokatlanul nagy bizonytalanság övezte. Elsősorban azért, mert nem egy strukturális folyamat hatására mozog az infláció, hanem egyszeri tényezők és beavatkozások nyomán - tette hozzá.

"Nem meglepő módon ez utóbbi esetében az árrésstop március közepétől történő bevezetésre gondolunk, amely 30 főbb élelmiszerkategóriát érint és amelynek inflációs hatását kis részben már láthattuk márciusban, ám teljes egészében az áprilisi mutatóban érkezett meg. Az élelmiszerek esetében a KSH az egyhavi árcsökkenést csupán 1,3 százalékosra mérte. Így önmagában ez a tétel lényegében teljes egészében meg is magyarázza a fő inflációs mutató mérséklődését. Érdekes azonban megfigyelni, hogy a szabályozás alá nem eső élelmiszerek esetében általánosságban érdemben emelkedő árakkal találkozhattunk áprilisban márciushoz képest" - írta a közgazdász, majd hozzáteszi:

egyrészt tehát az árrésstop vártnál gyengébb statisztikai hatása, másrészt a vélhető áthárítás magyarázza az inflációs meglepetést.



A másik fontos és egyébként előre látható tétel az alacsony egyhavi infláció mögött az üzemanyagárak alakulása volt. Itt havi összevetésben ugyanis 1,4 százalékos áresést regisztrált a KSH, köszönhetően a globális nyersanyagárak beszakadásának és a dollár gyengülésének - jegyezte meg Virovácz Péter.

A kellemetlen meglepetések sorát, és az inflációt emelő tényezőket említve két fontos pont van az elemző szerint:

Egyrészt jelentősen drágultak a dohánytermékek (havi alapon 2,4 százalékkal). Másrészt pedig a háztartási energia közel 4 százalékos havi inflációja is masszív meglepetés.

Úgy tűnik tehát, hogy a fűtési szezon végéhez közeledve az elszámolószámlákon

a lakosság jelentősen emelkedő energiaszámlákkal találkozhatott, hiszen főként a vezetékes gáz esetében volt drasztikus az infláció, havi alapon 8,3 százalék

- jegyezte meg a szakember, aki kiemeli: emellett alapvetően a szezonális folyamatoknak megfelelő alapvető átárazási folyamatokat figyelhettünk meg áprilisban.

Arra is felhívja a figyelmet, hogy a mélyebben meghúzódó inflációs folyamatokat megragadó maginflációs mutató éves bázison 0,7 százalékpontos fékezést követően 5,0 százalékra süllyedt a minimális havi árváltozás és a magas bázis hatására.

A hivatalos statisztikai mutatók tehát összességében kedvező irányban változtak. Ugyanakkor a legfőbb kérdés továbbra is az, hogy vajon ez miként befolyásolja az érzékelt inflációt és a lakosság, valamint az üzleti szféra inflációs várakozásait. A bejelentett újabb árrésstop intézkedéssel nagyobb esély mutatkozik arra, hogy a lakosság inflációs várakozása elkezdjen mérséklődni. Ugyanakkor az egyre több és több területen történő beavatkozás nem szándékolt mellékhatása a fogyasztói elbizonytalanodás lehet. Jelesül, a fogyasztók ezeket a lépéseket úgy is értelmezhetik, hogy már akkora a gond, hogy egyre-másra újabb és újabb intézkedésekkel kell kordában tartani az inflációt. Eközben pedig a más területeken emelkedő árak (háztartási energia, dohánytermékek, nem árrésstop alá eső élelmiszerek) is erősíthetik ezt az olvasatot és az óvatossági motívumot - magyarázta az elemző.

Felhívja a figyelmet arra is Virovácz Péter, hogy a probléma az, hogy az inflációs stabilitás nem a gazdaság alapvető folyamataiból fakad, így az intézkedések kivezetésével egy újabb inflációs hullám érkezhet.

Vagyis a most elnyomott infláció a későbbiekben jelentkezik, tehát a mai alacsonyabb inflációs rátáért a holnapi magasabb inflációs rátával fizetünk.

Mindez pedig tartósan magasabban tarthatja az áremelkedés ütemét a jegybanki célnál, ami hosszabb távon beépülve a gazdasági szereplők várakozásába káros lehet - vetíti előre.

Az áprilisi inflációs adat fényében az ING Bank friss inflációs előrejelzése az év hátralévő részében 4,0-5,0 százalék között ingadozó inflációs rátával számol. Éves átlagban pedig 4,5 százalék körüli inflációt prognosztizál 2025-ben. A jövő évre vonatkozó előrejelzést pedig felfelé módosította a bank és immáron 4 százalékos átlagos áremelkedési ütemmel számol.

