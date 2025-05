Olyan aranyfelhalmozásba kezdtek a régióban, hogy már az EKB-t is lehagyták

A lengyel jegybank aranytartaléka történelmi csúcsra emelkedett: a Narodowy Bank Polski (NBP) jelenleg 509,3 tonna aranyat birtokol, ezzel megelőzve az Európai Központi Bank (ECB) 506,5 tonnás készletét – jelentette be Adam Glapiński jegybankelnök a Notes from Poland szerint

Glapiński szerint ez a rekordmennyiségű arany a lengyel gazdaság stabilitását, erejét és fizetőképességét tükrözi, miközben az arany továbbra is a globális instabilitás elleni „pajzsként” és a gazdasági szuverenitás kulcselemeként szolgál.

Az NBP devizatartalékainak immár 22 százalékát teszi ki arany, meghaladva a bank által kitűzött 20 százalékos célt.

A lengyel aranyfelhalmozás üteme az elmúlt években jelentősen felgyorsult. Míg 1996-ban a jegybank mindössze 14 tonna arannyal rendelkezett, 2016-ra ez 102 tonnára nőtt, majd 2022 után két év alatt több mint kétszeresére, 480 tonnára emelkedett. Az NBP elnöke szerint a bank az aranyat jelentős nyereséggel tartja nyilván:

2024 végére a megvásárolt arany értéke 60 milliárd zlotyval, vagyis több mint 14 milliárd euróval haladta meg a beszerzési árat, a papíron elért nyereség pedig azóta tovább nőtt.

Ugyanakkor Glapiński hangsúlyozta: nem tervezik az arany eladását, amely jelenlegi piaci értéken 44,3 milliárd eurót ér.

A fizikai aranytartalék földrajzi megoszlása is stratégiai megfontolások mentén történik. Jelenleg a lengyel arany körülbelül 20 százaléka található Lengyelországban, míg a többit New Yorkban és Londonban őrzik. A cél az, hogy hosszú távon a három helyszín között egyenlően osszák el a készleteket, biztonsági szempontból is diverzifikálva az elhelyezést. 2019-ben a jegybank már végrehajtott egy nagyszabású aranyhazatelepítést:

titkos művelet keretében 100 tonna aranyat szállítottak haza a Bank of Englandtől, nyolc külön járaton, hónapokon át, szigorú biztonsági kísérettel.

A jegybank álláspontja szerint az arany továbbra is a legbiztonságosabb tartalékeszköz: nem kapcsolódik közvetlenül egyetlen gazdaságpolitikához sem, ellenáll a válságoknak, és hosszú távon megőrzi reálértékét. Glapiński úgy véli, az arany jelenléte erősíti Lengyelország hitelességét a nemzetközi befektetők és partnerek szemében is. Mint mondta, még mindig akadnak kétkedők, akik szerint a hazaszállított arany nem is létezik – ezért a bank egy nyilvános versenyt is hirdetett, amelynek nyertesei betekintést nyerhettek az NBP varsói trezorjába, hogy saját szemükkel láthassák az aranyrudakat.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio