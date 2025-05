Bajban Trump: záros határidőn belül teljesen fizetésképtelenné válhat az Egyesült Államok

Az Egyesült Államokat újra fenyegeti az államcsőd réme: a pénzügyminiszter figyelmeztetése szerint a kormány már augusztusban kifuthat a működéshez szükséges készpénztartalékból, ha a Kongresszus addig nem emeli meg vagy nem függeszti fel az adósságplafont – számolt be az ABC News . A kongresszus költségvetési hivatala szerint már szeptemberben fizetésképtelenné válhat a világ legnagyobb gazdasága. A Committee for a Responsible Federal Budget elnöke is figyelmeztet, hogy fenntarthatatlan a helyzet.

Scott Bessent pénzügyminiszter pénteken levelet írt Mike Johnson republikánus házelnöknek, sürgetve, hogy a törvényhozás még a július 24-én kezdődő nyári szünet előtt cselekedjen. Az amerikai állam januárban érte el a törvényileg meghatározott hitelfelvételi határt, de a pénzügyminisztérium ideiglenes „rendkívüli intézkedésekkel” eddig el tudta kerülni a közvetlen fizetésképtelenséget.

Bessent szerint azonban ezek az ideiglenes intézkedések is kimerülhetnek augusztusra, és ezzel együtt az állam likviditása is elfogyhat.

A jelenlegi helyzetet súlyosbítja, hogy a republikánus többségű Kongresszus még nem tudott megegyezni az adósságplafon emelésének technikai részleteiről. A pénzügyminiszter arra figyelmeztetett, hogy az adósságplafon idejében történő rendezése kulcsfontosságú az Egyesült Államok nemzetközi hitelességének megőrzése érdekében.

A kongresszusi költségvetési hivatal (CBO) március végén szintén jelezte, hogy a kormány augusztus-szeptemberi csődhelyzettel nézhet szembe, ha nem születik időben döntés.

A vita ugyanakkor nem pusztán pénzügyi, hanem politikai természetű is: az adósságplafon kérdése a kilencvenes évek közepe óta egyre inkább politikai fegyverré vált Washingtonban. Míg korábban kétpárti egyetértéssel kezelték ezt a technikai jellegű ügyet, mára rendszeresen válságforrássá vált, és több alkalommal is a fizetésképtelenség szélére sodorta az országot.

Bessent figyelmeztetett arra, hogy a 2011-es válság idején az S&P Ratings leminősítette az amerikai államadósságot, először megfosztva az országot a legmagasabb, AAA minősítéstől.

A pénzügyminiszter szerint egy újabb válság nemcsak az amerikai pénzügyi rendszerben, hanem a globális piacokon is komoly zavarokat okozhatna, és megingathatná az Egyesült Államok gazdasági és geopolitikai pozícióját. Levelében Bessent világossá tette:

ha a Kongresszus nem cselekszik augusztusig, az „káoszt vetne el” a pénzügyi szektorban és alááshatja az USA nemzetbiztonságát is.

A háttérben ráadásul az amerikai gazdaság bizonytalan helyzete is feszültséget szül, amit a Federal Reserve is figyelembe vesz: a jegybank nemrég úgy döntött, hogy egyelőre fenntartja a kamatszinteket, várva a gazdasági pálya egyértelműbb alakulását. Eközben sem az Elon Musk vezette kormányzati hatékonysági hivatal (DOGE) nem hozott kézzelfogható megtakarítási eredményeket, míg Donald Trump elnök vámháborúja is behúzta az amerikai gazdasági kézifékét: az első negyedévben zsugorodott a GDP.

Az USA költségvetési helyzete pedig viharos gyorsasággal romlik: az amerikai szövetségi kormány 2025 első négy hónapjában 2400 milliárd dollárt költött el, ami 166 milliárd dollárral több, mint az előző év azonos időszakában – derül ki a Kongresszusi Költségvetési Hivatal (CBO) friss becsléséből.

Bár az áprilisi adóbevételek csökkentették a hiányt, az év első négy hónapjában így is csupán 5 milliárd dollárral kevesebb hitelt vett fel a kormány, mint tavaly. A 2025-ös költségvetési év első hét hónapjában összesen 1100 milliárd dollárnyi hitelfelvétel történt.

Fontos megjegyezni, hogy a hitelszint úgy emelkedett, hogy közben az adósságplafont már csak jogi trükkökkel tudta megkerülni Bessent, ami korlátozta a felvételmértékét.

Maya MacGuineas, a Committee for a Responsible Federal Budget elnöke szerint az adatok aggasztó tendenciát mutatnak, hiszen az ország továbbra is hatalmas ütemben növeli adósságállományát. A szervezet úgy látja, az éves hiány elérheti a 2000 milliárd dollárt is, ha nem történik érdemi változás. MacGuineas arra figyelmeztetett, hogy

a fenntarthatatlan költekezés, valamint az adócsökkentések és kiadásnövelések fedezetlensége súlyos kockázatot jelent az ország pénzügyi jövője szempontjából.

Címlapkép forrása: Pete Marovich/Getty Images