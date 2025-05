Közeleg az szja-bevallás és az 1+1 százalék felajánlásának határideje, 900 ezren már léptek

A személyi jövedelemadó bevallásának, illetve az adó 1+1 százaléka felajánlásának május 20-i határideje már közeleg, és eddig utóbbi kapcsán már több, mint 900 ezren megtették a felajánlásukat – hívta fel a figyelmet közleményében a NAV.

Az szja-bevallás időszakában több mint 34 ezer civil szervezet és 170-nél is több vallási közösség várja az adózói felajánlásokat. A NAV honlapján elérhetők a listák arról, kiknek tehető felajánlás. Az adóhatóság a közleményben arra hívta fel a figyelmet, hogy a támogatott szervezeteknek komoly segítséget jelentenek az adóforintok, hiszen az 1+1 százalékról rendelkezők évről évre milliárdok sorsáról dönthetnek. Az adó egyik 1 százalékát egy civil kedvezményezettnek, a másik 1 százalékát pedig egy vallási közösségnek vagy a Nemzeti Tehetség Programnak lehet felajánlani.

Fontos tudni, hogy a civil kedvezményezettek javára évenként kell nyilatkozni, mivel ezeket a felajánlásokat csak egy alkalommal, a rendelkezés évében veheti figyelembe a NAV. Aki viszont vallási közösségnek, vagy a Nemzeti Tehetség Programnak ajánlotta fel az elmúlt években adója 1 százalékát, és most sem változtatna, annak nem kell új nyilatkozatot tennie.

A NAV ugyanis a nyilatkozatát automatikusan figyelembe veszi, ha a felajánló május 20-ig benyújtotta a személyijövedelemadó-bevallását, amely alapján adóköteles, összevonás alá eső jövedelme keletkezett, és nem vonja vissza a korábbi nyilatkozatát, vagy nem jelöl meg másik kedvezményezettet – jegyzik meg.

Hogyan lehet nyilatkozni?

Az szja 1+1 százalékáról - függetlenül az szja-bevallás módjától - a bevallással együtt vagy külön is lehet rendelkezni. A nyilatkozat legegyszerűbben elektronikusan nyújtható be. Az eSZJA rendszer használatához DÁP- vagy Ügyfélkapu+-regisztrációra van szükség, ami néhány perc alatt létrehozható, és nemcsak az adóügyekhez, hanem számos más állami weboldalhoz és ügyintéző-felülethez biztosít gyors és biztonságos hozzáférést.

Papíralapon postán vagy személyesen, lezárt borítékban nyújtható be a nyilatkozat a NAV ügyfélszolgálatain az szja-bevallással együtt, annak EGYSZA-lapját is kitöltve, az eSZJA-ban kitöltött nyilatkozatot kinyomtatva, illetve külön 24EGYSZA jelű nyomtatványon.

