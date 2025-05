Felmentette Karácsony Gergely a BKV vezérigazgatóját

Karácsony Gergely főpolgármester kedden jelentette be, hogy felmentette pozíciójából Bolla Tibort, a BKV vezérigazgatóját. A döntés azt követően született, hogy a 444 hírportál hétfő reggel fotókkal alátámasztva számolt be Bolla és a "Nagymester" becenevű F. Zsolt közötti szoros kapcsolatról. F. Zsoltot jelenleg bűnszervezetben elkövetett csalással gyanúsítják.

A főpolgármester közleményében hangsúlyozta: "A fővárosi cégvezetőknek nem pusztán jogszerűen kell eljárniuk, de nem adhatnak okot olyan látszatra sem, hogy bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalással vádolt alakokkal mutatkoznak."

A reggel megjelent sajtócikkben foglaltakról igazoló jelentést kértem a BKV vezérigazgatójától, a válasza nem tudott eloszlatni minden kétséget

– írta Karácsony Gergely.

A főpolgármester rámutatott, hogy a főváros legfontosabb közösségi közlekedési szolgáltatója rendkívül kifeszített költségvetési helyzetben működik. Véleménye szerint az első számú vezetőnek minden erejével a cég működőképességének fenntartására kell koncentrálnia, ami nyilvánvalóan nem lehetséges akkor, ha a nyilvánosság előtt kell magyarázkodnia.

A BKV vezérigazgatói feladatainak ellátásával átmenetileg Takács Pétert, a vállalat vasúti üzemeltetési vezérigazgató-helyettesét bízták meg, aki több mint huszonöt éve dolgozik a társaságnál.

A 444 hétfői cikkében Bolla Tibor legjobb barátjaként mutatta be F. Zsoltot, akivel a lap szerint többször buliztak együtt. A portál fotókkal bizonyította, hogy közösen jártak Balin és Kínában is. F. Zsoltot azzal is gyanúsítják, hogy cégén keresztül éveken át milliárdokat vett ki a közlekedési vállalatból. Bolla a lapnak tagadta, hogy valaha Balin járt volna "Nagymesterrel", azonban a 444 által közölt fotókon mégis látható.

