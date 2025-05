Németország bekeményít: az áramtermelők zsebét is megcélozza ez az új javaslat

Németország új szabályozási irányt jelölt ki a villamosenergia-hálózati díjak terén: a jövőben a megújuló termelőknek is fizetniük kellene forgalmi alapú rendszerhasználati díjat a hálózatra betáplált energia után - legalábbis ez olvasható a német szabályozó vitaindító anyagában.

Németország Szövetségi Hálózati Ügynöksége (Bundesnetzagentur), amely az energiapiacokat (villamosenergia és gáz) is szabályozza, egy új vitaanyagot tett közzé a villamosenergia-hálózati díjak megreformálásáról. Az egyik javaslat alapján, az eddigi előírásoktól eltérően

a betáplálás után is fizetni kellene forgalmi alapú rendszerhasználati díjat.

Ugyanis Németországban - de például hazánkban is - jelenleg csak egyirányú fizetési kötelezettség van, ami mennyiség arányosan szab ki rendszerhasználati díjat a végfelhasználók felé fogyasztásuk után. Az új előírással egyrészt csökkenteni lehet a magas, fogyasztókra nehezedő tarifanyomást (hiszen több rendszerhasználónál oszlik meg a teher), valamint egy új finanszírozási bázist képezne a hálózati fejlesztéseknek. Ugyanis az elektromos hálózat használatáért fizetendő díjak már most is a fogyasztói számlák mintegy 20%-át teszik ki Németországban, hozzájárulva ahhoz, hogy az energiaárak Európában a legmagasabbak közé tartoznak - írja a Reuters.

A rendszer igazságosabbnak is látszik az eddigi gyakorlathoz képest, hiszen a hálózat költségeinek egyik fő eredője a megújulóenergia-termelők elterjedése miatt felmerülő többlet költségtömeg. A fogyasztóktól egyre távolabbi betáplálás (pl. offshore szélfarmok) magas aránya magas hálózatbővítési költségekhez és egyre inkább a betáplálás dominanciája által uralt hálózatokhoz vezet -- miközben ezen piaci szereplők csak részben fizetnek a közösbe a hálózathasználatért.

Meg kell reformálnunk a jelenlegi rendszert. Egyrészt egyre kevesebb olyan felhasználó van, aki fizeti ezeket a díjakat – miközben a költségek folyamatosan emelkednek

- mondta Klaus Müller, az Ügynökség elnöke.

És hogyan nézhet ki az új rendszer? Az egyik legegyszerűbb megoldás az lehet, hogy az eddigi gyakorlathoz hasonlóan kiterjesztik a forgalom alapú - a betáplálás mértékétől függő - díjat a termelőkre is.

Nincsenek megfelelően hatékony jelzések arra nézve, hogy hol és hogyan lehet gazdaságosan üzemeltetni az energiatermelő berendezéseket, így elkerülhető lenne a hálózat szükségtelenül költséges bővítése

- tette hozzá. Éppen ezért az anyag új díjkomponensek bevezetéséről is szót ejt, ami lehet alapdíj vagy egy kapacitásalapú díj is. A dinamikus alapú hálózati díjak azt is lehetővé tennék, hogy a hálózati terhelés időben és térben differenciált árjelzéseken keresztül jelenjen meg. "A statikus, időben változó hálózati díjak a dinamikus árazás egyszerűbb előfutára" - emelte ki az elnök.

A szakmai dokumentum külön foglalkozik a villamosenergia-tárolók kérdésével is. Hiszen ezen eszközök duplán jelennek meg hálózathasználati szempontból: egyrészt fogyasztóként működnek (töltéskor), de egyúttal termelőként (kitáplálásnál) is. A német szabályozó ezért igyekszik elkerülni, hogy elijesszék a hálózati szempontból rendkívül fontos tárolóprojektek beruházóit.

Célunk, hogy a hálózati díjak rendszere jövőállóvá váljon, és igazodjon az energiarendszer átalakulásából fakadó kihívásokhoz. Most még a döntéshozatali folyamatunk elején tartunk, és nyitottak vagyunk a különböző megoldásokra

- emeli ki végül Klaus Müller az anyag kapcsán, amelyet június 30-ig lehet véleményezni.

Ezen túlmenően Németország új kormánya az árak csökkentése érdekében az áramadó európai minimumra való csökkentését és az átviteli hálózati díjak felére csökkentését is tervezi a hírügynökség beszámolója alapján.

