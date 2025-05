Megmenekült a szégyentől Magyarország, jött két nálunk is gyengébb GDP-adat

Magyarországot leszámítva csak Szlovénia és Portugália gazdasága zsugorodott az első negyedévben az előző negyedévhez képest, így a szégyenteljes dobogó legalsó fokára került a magyar gazdaság – derül ki az Eurostat csütörtökön közzétett adataiból. Éves alapon pedig Ausztria és Szlovénia mutatott nálunk nagyobb visszaesést.

Csütörtökön jelent meg az Eurostat első negyedéves GDP-adatának második becslése, eszerint az év elején az eurózóna és

az EU gazdasága egyaránt 0,3 százalékkal bővült 2024 negyedik negyedévéhez képest.

Éves összevetésben a valutaövezet 1,2 százalékkal, az EU pedig 1,4 százalékkal tudott növekedni.

A tagállamok közül kiemelkedik Írország, mely egyetlen negyedév alatt 3,2%-os, egy év alatt pedig 10,9%-os GDP-bővülést tudott felmutatni. Az ír gazdaság teljesítménye régóta nagyon volatilis, a multinacionális vállalatok európai központjai miatt folyamatosan kiugró adatokat közölnek. Ciprus egy negyedév alatt 1,3%-kal növekedett, az éves ranglistán viszont ezzel is leszorult a dobogó harmadik fokára Lengyelország mögé.

Az első adatok megjelenésekor még úgy tűnt, hogy a kiábrándító magyar GDP-adat akár európai összevetésben is egyedülálló lehetett, hiszen a várt növekedéssel szemben negyedéves alapon 0,2%-kal, míg éves összehasonlításban 0,4%-kal zsugorodott a gazdaság. Most azonban a friss adatok beérkezésével kiderült, hogy ez is

csak az uniós szégyenpad harmadik fokára volt elég,

hiszen Szlovénia gazdasága 0,8%-kal, míg Portugáliáé 0,5%-kal esett vissza 2024 végéhez képest. Éves alapon pedig Szlovénia mellett Ausztria 0,7%-os visszaesése volt a magyarnál nagyobb.

Később akár az is kiderülhet, hogy még a dobogóról is leszorulunk, ugyanis van néhány ország (Dánia, Görögország, Horvátország, Luxemburg, Lettország és Málta), akik továbbra sem közölték első negyedéves számaikat, közülük akár a magyarnál is gyengébb adat is kikerülhet.

