Tajvan olyan lépésre készül, amivel új nyomásgyakorlási fegyvert adhat Kína kezébe

Szombaton egy új korszak kezdődik a szigetország életében, hiszen

Tajvan utolsó működő atomerőművét is leállítja.

Az egész folyamat 1996-ban kezdődött, amikor egy nukleáris hulladékot szállító teherhajó megpróbált kikötni a Tajvan délkeleti partjainál lévő Orchid-szigetnél - de ez nem történt meg soha. Ugyanis a sziget több száz lakosa, főként a sziget őslakosai, a legegyszerűbb módszerekkel, halászhajókkal és kövekkel blokkolták meg azt, hogy a nukleáris hulladék a szigetre kerüljön. Ez volt az utolsó alkalom, hogy ilyen sugárzó hulladékot küldtek oda.

Mondtam nekik, hogy ha kikötnek, akkor még aznap este felgyújtjuk a hajót

- idézte fel a történetet egy helyi lakos a hírügynökségnek. Ez a társadalmi ellenállás nagyban hozzájárult ahhoz, hogy Tajvan elforduljon az atomenergiától.

Tajvan döntésének azonban nagy ára van. 2018 óta ez a hatodik ilyen leállási esemény, amelyre éppen akkor kerül sor, amikor az előrejelzések szerint 2030-ra 13%-kal nő meg a globális energiaigény, főként az adatközpontok és a chipgyártók miatt.

A hírügynökség számításai szerint

minden egyes leállított reaktor évente mintegy 500 millió dollárral növeli az ország cseppfolyósított földgáz (LNG) importköltségét.

Az energiaigény növekedését figyelembe véve ez azt jelenti, hogy Tajvannak az évtized végéig évente mintegy 2 milliárd dollárral többet kell költenie LNG-vásárlásokra az atomenergia kiesése miatt. Az ázsiai szigetország gazdaságában ráadásul nagy súlyt kapnak olyan energiaéhes vállalatok, mint a chipgyártó Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC), amely már most is megugró villanyszámlákkal szembesül. Nem véletlen, hogy megjelentek az ellenhangok is a lépéssel kapcsolatban: több mint száz aktivista, köztük törvényhozók és az országot ellátó állami Taiwan Power energetikai vállalat munkatársai a hónap elején a Gazdasági Minisztérium előtt tüntettek.

A rossz politika tönkreteszi a Taipower-t

- üzenték a kormányzatnak utalva Tajvan energiaellátására. Az állami közműszolgáltató kénytelen elnyelni a megugró költségeket annak érdekében, hogy az árakat megfizethető szinten tartsa – ennek következtében tavaly év végére átszámítva több mint 14 milliárd dolláros veszteséget halmozott fel. "Rengeteg pénzt veszítettünk, mert a földgáz ára megugrott, és túl sokat fizettünk a megújuló energiáért" - mondta egy ott dolgozó.

Ráadásul az, hogy Tajvan a tengeri LNG-szállításokra támaszkodik, nem csupán a kiadásokat növeli, hanem stratégiai sebezhetőséget is teremt a Kínával szemben. Egy kínai blokád megakadályozhatná a szállításokat, így energiabiztonsági kockázatot jelent. Tajvan ugyanis mindössze 11 napra elegendő gáztárolóval rendelkezik.

De vannak már arra utaló jelek, hogy a kormány enyhíteni fog az álláspontján. A tajvani törvényhozás kedden elindította az atomenergiáról szóló törvény felülvizsgálatát, amely gyakorlatilag megnyithatja az utat a sziget atomerőműveinek újraindítása előtt az engedélyek megújításával vagy meghosszabbításával (akár 20 évre). Azonban a Maanshan atomerőművi-blokk szombati leállítást már nem lehet megakadályozni, amely 40 éves tervezett üzemidejének végéhez közeledik. Cho Jung-tai miniszterelnök a Taipower becslésére hivatkozva azt mondta, hogy a bezárt erőmű biztonságos újraindítása 3,5 évig tarthat.

Azonban ez nemcsak kormányzati döntés, ezért az egyik ellenzéki párt augusztusban népszavazást kíván tartani az üzem újraindításáról. Egy hasonló szavazás 2021-ben éppen bebetonozta az atomerőmű bezárását - ezúttal másképp alakulhat.

A tajvani közvélemény alapján úgy tűnik, hogy ez a népszavazás biztosan átmegy

- mondta Csang Csi-kai, az ellenzéki Tajvani Néppárt (TPP) tagja. Egy esetleges népszavazáson azt is figyelembe kell majd venni, hogy Tajvan - geológiai adottsága miatt - nagyon kitett egy természeti katasztrófának, legyen az földrengés vagy egy pusztító cunami. Szigetország révén pedig nincs hova menekülni ilyen esetben:

Tajvanon sok a "geológiai hibalehetőség", így nagyobb a kockázata annak, hogy itt baleset történik

- mondta Tsai Ya-ying, a Wild at Heart Legal Defense Association ügyvédje. "Egyetlen nukleáris baleset Tajvan végét jelentheti".

Ott van a szél- és napenergia a nukleáris energia kiváltására. A sziget azonban eddig elmarad a kitűzött céloktól. A kormány eredetileg az évtized közepére 20%-os megújuló energiaforrást tűzött ki célul, de 2025-ben 15%-ra csökkentette a célkitűzést. A tajvani energiaügyi hivatal szerint 2024 végén a megújuló energiaforrások aránya az energiamix kevesebb mint 12%-át tette ki.

