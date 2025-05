Ott gyengélkedik a kínai gazdaság, ahol igazán fáj

Felemás adatok jellemzik a kínai gazdaság áprilisi teljesítményét – számolt be róla a Reuters és az ING . Bár az ipari termelés felülmúlta a várakozásokat, a kiskereskedelmi forgalom és az állóeszköz-beruházás lassulása továbbra is jelentős bizonytalanságról tanúskodik. Úgy tűnik, a kormány hiába igyekszik élénkíteni a belső fogyasztást új motort adva a gazdasági növekedésnek: az oldalazó ingatlanpiac és a kiskereskedelmi forgalom legújabb adatai arról árulkodnak, hogy a növekedési modell átállása továbbra is várat magára. A Trumppal kötött vámmegállapodás és az állami gazdaságösztönző lépések ugyan rövid távon enyhítik a kínai gazdaságra nehezedő nyomást, tartós áttörés a fogyasztói bizalom erősítésével és a bizonytalanság csökkentésével érhető el.

Pozitív meglepetést okozott az export és az ipari termelés

A Donald Trump vámrendelkezésével kezdetét vevő kínai-amerikai kereskedelmi háború áprilisban éreztette hatását a kínai gazdaságban. Az egyik legfontosabb érintett terület az ipari termelés éves szintű növekedési üteme volt, mely a márciusi 7,7 százalékról áprilisban 6,1 százalékra csökkent. A jelentős csökkenés ellenére azonban a szektor pozitív meglepetést okozott, 0,5 százalékponttal felülmúlva az elemzői várakozásokat. A vártnál kisebb zsugorodást az exportvolumen megőrzése és

a kormány fiskális ösztönzői idézhették elő, mely a belső kereslet növelésével igyekezett ellensúlyozni a külkereskedelem romló feltételeit.

A kereskedelmi utak újjászervezése és a kínai nyersanyagok iránti külföldi kereslet élénkedése stabilizálta az exportot, melynek értéke mégsem tudott nőni – köszönhetően elsősorban az USA által kivetett vámoknak. A visszaesés elsősorban a könnyen helyettesíthető termékek piacát érintette, mint például a textiliparét, amely az egyik legnagyobb lassulást produkálta az első negyedévhez képest. A kilátásokat jelentősen javította a május eleji megállapodás, amely visszavonta az érvényben lévő vámterhek jelentős részét. Bár az USA-ba irányuló exportot továbbra is a korábbiaknál 30 százalékkal magasabb vámok sújtják, a világ két vezető hatalmának egyezsége komoly lépés volt a globális kereskedelmi háború megszűnése felé. Mindez motiválhatja a kereskedőket készleteik azonnali feltöltésére, ami kiegészülve a vállalati szektor kivárásával rövid távon csillapíthatja a kínai külkereskedelemre gyakorolt negatív hatást. A bizonytalan környezetben ugyanis a cégek nem igyekeznek termelőkapacitásaikat máshová áthelyezni, hanem megvárják a kínai-amerikai tárgyalások további fejleményeit. A gazdaság lassú reagálása miatt azonban esetleges kedvező hatások csak később fognak érvényesülni,

rövid távon inkább a háztartások óvatos viselkedése és az alacsony fogyasztás lesz meghatározó

- vélik a Reuters elemzői.

A kormányzati élénkítés ellenére sem bővült a várakozásoknak megfelelően a fogyasztás

A vámháború következményei óvatosságra késztették a kínai háztartásokat, melyek viselkedését jelenleg a munkaerőpiaci kilátások romlásától való félelem és a kiadások visszafogása határoz meg. Mindezek alapján nem váratlan, hogy a fogyasztást mérő kiskereskedelmi forgalom bővülése 5,1 százalékra esett vissza a márciusi 5,9 százalékról – alulmúlva ezáltal az elemzői várakozásokat (5,5 százalék) is. A szektor teljesítménye heterogén: míg a háztartási gépek, bútorok, arany és ékszerek, valamint a sport és rekreáció kategóriájába eső termékek esetében 20 százalékot meghaladó éves szintű növekedést lehetett megfigyelni, addig a ruházati termékek, italok és dohánytermékek 5 százalék alatti ütemben növekedtek csak. A fogyasztás lassulásában az autóértékesítés stagnálása (mindössze 0,7 százalékos növekedés az elmúlt egy évben) és a kőolaj-értékesítés (5,7 százalékos csökkenés) játszott még nagy szerepet. A jelenség hátterében a korábbi években felfutott kereslet kielégítése és az elektromos autókra való átállás áll – vélik az ING közgazdászai.

Trump vámintézkedéseire és a küszködő belső fogyasztásra reagálva

a kínai kormány jelentős költségvetési enyhítés mellett döntött és márciustól kezdődően likviditásbővítéssel és célzott transzferekkel igyekszik ösztönözni a lakossági fogyasztást.

Az intézkedések hatásai meg is jelentek az áprilisi kiskereskedelmi forgalomban – hozzájárulva a bútorok és háztartási gépek 26,9, valamint 38,8 százalékos éves szintű növekedéséhez. A fogyasztási szerkezet azonban továbbra is egyenlőtlen, így a költségvetési lazítás inkább csak rövid távú stabilizátorként tud funkcionálni. Az ING elemzői szerint hosszú távú fellendülés a bérnövekedés és az árszintek stabilizálásán keresztül érhető el.

Továbbra is stagnál az ingatlanpiac

A háztartások óvatosságát tükrözik az ingatlanpiac áprilisi számai is. Az árindexek márciusi enyhe csökkenése nemhogy folytatódott, de tovább erősödött, a trend pedig kiterjedt az új és a használt ingatlanok piacára is. Az ING közgazdászai úgy vélik, hogy a vevőket elsősorban a vámháború miatti pesszimizmus és bizonytalanság tartotta távol a piacoktól. Az irányadó kamatok májusi 10 bázispontos csökkentése (mely a jelzáloghitel-kamatokban is megmutatkozott) és a kormány élénkítést célzó költekezése várhatóan megállítja az árak csökkenését, a trendforduló azonban egyelőre még országos szinten nem következett be.

A beruházások lassulása is a bizonytalanságra reagált

Az állami és privát szektor eszközberuházása szintén várakozásokat meghaladó mértékben lassult, mindössze 4 százalékos bővülést elérve az elmúlt egy évben. A kereskedelmi háború hirtelen elszabadulása és a bizonytalanság megugrása érzékenyen érintette a vállalatokat, akik az új környezetre a beruházások visszafogásával reagáltak. Bár a gyártáshoz kapcsolódó beruházások is csökkentek, a változás elsősorban az ingatlanok terén volt drámai, mely 10,3 százalékkal zsugorodott az elmúlt évet tekintve.

Kína áprilisi gazdasági teljesítménye megmutatta a kereskedelmi háború negatív hatásait, az ipar és a külkereskedelem azonban komoly ellenállásról tett tanúbizonyságot. Ezzel párhuzamosan a fiskális-monetáris lazítás a lakossági fogyasztásban érzékeltette hatását. A részsikerek ellenére azonban a kiskereskedelmi forgalom áprilisi adatai azt mutatják, hogy

a belső fogyasztás fellendítése egyelőre csak korlátozott mértékben valósult meg, az export teljesítménye pedig továbbra is meghatározó lesz a gazdasági növekedés szempontjából.

Peking továbbra is magabiztos az éves 5 százalékos növekedési cél elérését tekintve, a külkereskedelmi bizonytalanság, a deflációs nyomás, valamint az ingatlanpiac és a kiskereskedelmi forgalom zsugorodása számottevő kockázatokat hordoznak magukban. Ezeket figyelembe véve az ING nemrég 4,7 százalékra módosította várakozását, kiegyenlített kockázatok mellett.

