A vámháború pénzügyi stabilitási kockázatot jelent az EKB szerint

Az Európai Központi Bank figyelmeztetett: a globálisan eszkalálódó vámfeszültségek egyre komolyabb veszélyt jelentenek a pénzügyi stabilitásra és a világgazdaság egészére. A jegybank közgazdászai szerint a piaci szereplőknek és pénzintézeteknek egyaránt fel kell készülniük az ebből eredő kockázatokra.

Az Európai Központi Bank (EKB) keddi közleményében figyelmeztetett, hogy

az egyre fokozódó globális vámfeszültségek „jelentős aggodalomra” adnak okot a pénzügyi stabilitás és a világgazdaság szempontjából.

„A döntéshozóknak fel kell ismerniük a kereskedelmi feszültségekből fakadó kockázatokat, folyamatosan nyomon kell követniük azokat, és fel kell mérniük a pénzügyi stabilitásra gyakorolt potenciális hatásukat” – írták hatan az EKB közgazdászai közül egy kedden megjelent jegyzetben, amely a szerdán publikálandó kockázati jelentés részét képezi.

Donald Trump amerikai elnök vámháborúja megingatta a piacokat: a befektetők 2025-ben eddig tömegesen hagyták el az amerikai dollárt, amely az év során minden más jelentősebb valutával szemben gyengült a Bloomberg szerint.

Az EKB azt is javasolta, hogy „a pénzügyi intézmények tegyenek meg előre több proaktív lépést annak érdekében, hogy kezelni tudják a kereskedelmi feszültségekből eredő kockázatokat.”

A jelentést Pauline Avril, Paul Bochmann, Stephan Fahr, Aoife Horan, Cosimo Pancaro és Riccardo Pizzeghello készítették. Elemzésük összhangban áll az EKB alelnöke, Luis de Guindos múlt heti figyelmeztetésével, aki szerint a közelmúlt vámintézkedései megingathatják az eurózóna pénzügyi rendszerét.

Általában a piac figyelmen kívül szokta hagyni az ilyen figyelmeztetéseket és most is hajlamosak lehetünk azzal elintézni, hogy jelenleg nagy enhyülést látunk a vámháborúban. Azonban azt felejtik el sokan, hogy a kereskedelmi és pénzügyi rendszereink jobban össze vannak kapcsolódva, mint bármikor a törtélemben. Eközben viszont a 10%-os globális vámterhelés egy óriási ugrásnak számít történelmi viszonylatban is. Emiatt nem lehetetlen, hogy Trump kereskedelmi háborújának később lehetnek nem szándékolt következményei is, akár pénzügyi stabilitási kockázatok formájában.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images