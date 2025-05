Véget érhet a dollár egyeduralma

Az amerikai dollár általános gyengülését kihasználva a kínai jüan globális nemzetközi fizetőeszközzé válhat - idézi Hoe Ee Khor-t a South China Morning Post . A szingapúri közgazdász szerint ez akkor következhet be, ha a kínai kormány könnyíteni tudja a devizaváltást és a külföldiek számára való hozzáférést. Kína és az ázsiai országok Donald Trump, amerikai elnök gazdasági fenyegetésére is válaszoltak, és devizaswap-megállapodás keretében vállalnak kölcsönös segítségnyújtást a kereskedelmi háború újbóli elmérgesedése esetén.

Hoe Ee Khor, szingapúri közgazdász már a dollár egyeduralmának végeként értelmezi az elmúlt hónapok gyengülését. Az elemző szerint a dollár már nem olyan biztonságos, mint korábban,

a kínai jüanban pedig megvan a potenciál az amerikai fizetőeszközhöz való felzárkózásra és nemzetközi vezető szerep betöltésére.

Mindez egybeesik a kínai kormány céljaival is, amely igyekszik támogatni az államilag kontrollált jüan nemzetközi elterjesztését. Bár a jüan jelenleg is számos nemzetközi tranzakció elszámolási devizája, globális szerepének erősítéséhez szükség lenne a pénzügyi piacok mélyítésére. Ez lehetővé tenné a külföldiek számára a jüanban kibocsátott részvényekhez, kötvényekhez és egyéb befektetési eszközökhöz való hozzáférést. A szingapúri közgazdász Kína és Hong Kong pénzügyi piacainak kapcsolatát tekinti követendő példának, mely lehetővé teszi a külföldi befektetők számára, hogy speciális engedélyek nélkül hozzáférhessenek a kínai értékpapírokhoz.

A jüan globalizálódását a pénz- és tőkepiaci korlátozások mellett az átváltás nehézségei is akadályozzák. Az átválthatóság könnyítéséhez Khor szerint további gazdasági nyitásra van szükség. Ez érdekében állhat magának a kínai kormánynak is, hiszen a jüan globális fizetőeszközzé válása nemcsak az ország gazdasági befolyását növelné, de a támogatná is a jelenleg akadozó növekedést.

A nemzetközi pénzügyi folyamatok jelenleg Pekingnek dolgoznak. Trump vámintézkedéseire dolláreladási hullámmal reagáltak a nemzetközi piacok, az ázsiai országok pedig közös devizaswap-programot indítva igyekeznek egymás segítségére sietni egy esetleges válság során. A 240 milliárd dollár értékű megállapodás értelmében az Asean (Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetsége) 10 tagja, közte Kínával, Japánnal és Dél-Koreával segítséget ajánl egymásnak külkereskedelemhez kapcsolódó rövid távú likviditási gondok kezeléséhez. Az összefogás erősíti az ázsiai gazdaságok ellenállóságát, Khor szerint pedig az USA-val szembeni vámháború újbóli elmélyülése esetén is elegendő védelmet képes biztosítani. A Kínával szembeni vámok 90 napos, részleges felfüggesztése tovább javítja az ázsiai exportőrök helyzetét, akik az időszakot várhatóan az USA-tól független kereskedelmi partnerek és nemzetközi befektetési együttműködési lehetőségek felkutatására fogják fordítani. A fejleményeket összegezve Khor úgy véli, hogy

bár az Egyesült Államok befolyása jelentős, egy átfogó nemzetközi összefogás jó eséllyel átsegíthet minden ázsiai országot egy kereskedelmi válságon.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images