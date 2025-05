A parlamentben is előkerültek a költségvetés nagy aknái

| MTI Portfolio 2025. május 21. 13:30

A Költségvetési Tanácsnak (KT) a 2026. évi központi költségvetésről szóló törvényjavaslat tervezetére nézve nem voltak olyan alapvető ellenvetései, amelyek indokolták volna egyet nem értés jelzését - mondta Horváth Gábor, a Költségvetési Tanács elnöke a jövő évi büdzsé általános vitájában szerdán az Országgyűlésben. Közben felszólalt Windisch László is, az Állami Számvevőszék elnöke, aki azt hangoztatta, hogy a büdzsé számításokkal megalapozott és abból indultak ki a jövő évi kormányzati tervezet értékelésénél, hogy minden kormányzati feltételezés és prognózis teljesül. De közben azt mindkét testület elismerte, hogy rendkívüli kockázatokkal terhelt a jövő év és így a magyar gazdaság, valamint a költségvetés kilátásai. A számvevőszék elnöke egyúttal arra is felhívta a figyelmet, hogy az unió által kínált mentesítési záradék aktiválása nagyobb mozgásteret ad a kormánynak a kiadások növelésére, ezen keresztül pedig a kormány a deficitet is növelheti.