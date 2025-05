Sokkoló kutatás: olyan súlyos lehet a Covid lefolyása, hogy még egy év múlva is küzdenek a betegek

Egy tanulmány – amely tegnap jelent meg az Emerging Infectious Diseases folyóiratban – kimutatta, hogy a súlyos COVID-19-fertőzés miatt tüdőgyulladással kórházba került felnőttek közül sokan még egy évvel a kórházi kezelés után is jelentős, hosszú távú tünetekkel küzdenek.

A kutatás az Egyesült Államokban, Kenyában és Peruban zajlott, ahol a résztvevőket öt klinikai vizsgálat keretében követték, amelyek a súlyos COVID-19-esetek hosszú távú hatásait tanulmányozták. A tanulmányban 173 páciens vett részt: 91,3%-uk nem szorult gépi lélegeztetésre vagy ECMO-kezelésre a felvételkor, míg 8,7%-uk igen

Az átlagéletkor 56 év volt, és a résztvevők 52,6%-ánál már a kórházi kezelés elején kimutattak valamilyen tüdőeltérést képalkotó vizsgálattal.

A Center for Infectious Disease Research and Policy cikke szerint a 12 hónapos utánkövetést 134 páciens fejezte be, közülük

29,5%-nak volt tartós köhögése,

34,7% számolt be nehézlégzésről,

32,4%-nál még mindig kimutathatók voltak tüdőstruktúra-rendellenességek CT-vizsgálattal,

15%-nál csökkent tüdőkapacitást mértek,

30,1%-uknál volt valamilyen kognitív zavar,

és 44,5% tartós fáradtságról számolt be.

A szívfunkció a legtöbb betegnél nem változott a kiindulási állapothoz képest.

A kognitív zavarok és a tartós fáradtság gyakrabban fordult elő azoknál, akiknél az alapbetegségek – különösen a magas vérnyomás – már a fertőzés előtt is jelen voltak.

A kutatók szerint az akut fertőzést követően még hónapokkal később is fennálló tüdőeltérések megfelelnek a "long COVID" (hosszú COVID) kritériumainak. A hosszú távú következmények kialakulására az életkor, a fertőzés súlyossága és a meglévő betegségek is hatással vannak.

Eredményeink hangsúlyozzák, hogy a COVID-19 egészségügyi hatásai messze túlmutatnak az akut szakaszon

– írták a szerzők.

