Berobbant a halálos vírus: azonnal súlyos hatása van a korlátozásoknak

Május 16-án jelentették be a H5N1 madárinfluenza kitörését a brazíliai Rio Grande do Sul állambeli Montenegróban, ami azonnali hatással volt a dél-koreai piacra. Dél-Korea szigorú importtilalmat vezetett be a brazil baromfitermékekre, ami komoly aggodalmakat keltett a helyi kereskedők körében a készletek miatt.

Az exportfelfüggesztés, amely a főbb importáló országok esetében akár 60 napig is tarthat, kritikus bizonytalanságot jelent, és akadályozhatja Kelet-Ázsia importjának növekedését 2025-ig

- nyilatkozta Jessie Khor, az S&P Global Commodity Insights elemzője.

A dél-koreai vásárlók most más beszerzési források, például Thaiföld felé fordulnak, de a thaiföldi csontozott csirkecomb árai túl magasak a dél-koreai piac számára. A helyzet különösen nehéz a csontozott csirkehúst használó dél-koreai éttermek és franchise-ok számára, mivel a hazai termelés nem képes kielégíteni a keresletet.

A tilalom bevezetése után a brazil csontozott csirkecomb ára a dél-koreai piacon meredeken emelkedett: május 20-án már kilogrammonként 7000 wonért kereskedtek vele, szemben a május 16-i bejelentés előtti 4200 wonos árral.

Japánban ugyanakkor minimális hatást tapasztaltak, mivel az importtilalom csak a montenegrói önkormányzatra vonatkozik, ahol nincs olyan vágóhíd, amely nyers csirkehúst exportálna Japánba.

A japánok meglehetősen nyugodtak, mivel Rio Grande do Sul nem a fő exportáló állam, és elegendő készlettel rendelkezünk

- mondta egy Japánban működő húskereskedő.

Thaiföld, Ázsia elsődleges baromfiexportőre, piaci lehetőségként tekint a jelenlegi helyzetre.

Thaiföld alternatív csirkebeszállítóként szolgálhat Kína, az EU és Dél-Korea számára a járvány közepette

- nyilatkozta Kukrit Areepakorn, a Thai Broiler Processing Exporters Association menedzsere.

Az elemzők szerint a brazil export visszatérhet a tilalom előtti szintre a harmadik negyedévben, ha nem történnek további járványkitörések.

Ugyanakkor a kínai és dél-koreai csirkehúsimport várhatóan csökkenni fog 2025-ben az erősödő hazai termelés miatt, ami tovább csökkentheti a brazil importtól való függőséget.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images