Hatalmas vulkánitörés történt, felvételek érkeztek

A megosztott videókon látható, amint a Kjúsú szigeten megtalálható vulkán hatalmas füstfelhőt lő a levegőbe.

As of May 22, eruptions continue at Sakurajima in Japan. At 8:54 AM, an explosion produced an ash column reaching 2,000 meters, followed by another at 12:38 PM with a plume rising to 2,600 meters. In both cases, the ash drifted to the south. Authorities advise continued caution pic.twitter.com/f4H7jKdqyv