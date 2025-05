Kanyarban előz a napelempiac: csak ki ne sodródjon

2025-2026-ban lelassulhat az évente világszerte telepített naperőmű kapacitás növekedése, de még így is újabb rekordok születhetnek a következő években és 2030-ra évente egy Európányi mértékben növekedhet a telepített beépített teljesítmény - olvasható ki a SolarPower Europe előrejelzéséből . Az anyagból az is kiderül, hogy Magyarországnak nincs szégyenkeznivalója, ha a napenergiáról van szó: az egy főre jutó napelem-kapacitásban és a napenergia villamosenergia-termelési mixen belüli arányában is az élmezőnyben szerepel - ám a lendület kifulladóban lehet.