Egy elbocsátás miatt perelték be a Trump-adminisztrációt

Az amerikai Szerzői Jogi Hivatal korábbi vezetője csütörtökön nyújtotta be keresetét, miután emailben értesítették elbocsátásáról. A per előzménye, hogy Donald Trump elnök először Carla Haydent, a Kongresszusi Könyvtár vezetőjét mentette fel pozíciójából, majd másnap Perlmuttert is eltávolították.

A keresetben Perlmutter azzal érvel, hogy kizárólag a Kongresszusi Könyvtár vezetőjének van joga kinevezni és felmenteni a Szerzői Jogi Hivatal vezetőjét, és az elnöknek

nincs felhatalmazása ideiglenes könyvtárvezető kinevezésére.

Trump Todd Blanche-ot, az Egyesült Államok helyettes főügyészét jelölte Hayden ideiglenes utódjának.

A Kongresszusi Könyvtárat érintő személyi változások éppen akkor történtek, amikor a Szerzői Jogi Hivatal közzétette a szerzői jogokról és a mesterséges intelligenciáról szóló jelentésének harmadik részét. A dokumentum a szerzői joggal védett művek felhasználását vizsgálja a generatív MI-rendszerek betanítása során.

Perlmutter bírósági végzést kér, amely megakadályozná Blanche-ot a könyvtárvezetői jogkörök gyakorlásában, és kimondaná, hogy őt nem lehet eltávolítani a Szerzői Jogi Hivatal éléről.

Címlapkép forrása: Kayla Bartkowski/Getty Images