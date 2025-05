Kétszer olyan gyorsan nő a német gazdaság, mint hittük

Az előzetesen gondoltnál is nagyobb mértékben nőtt a német gazdaság az első negyedévben, elsősorban az ipar és az export kedvező teljesítményének köszönhetően.

A német gazdaság meglepetésszerűen jól teljesített az év első negyedévében, köszönhetően az export és az ipari termelés előrehozott fellendülésének.

A frissen közzétett részletes GDP-adatok jóval kedvezőbbek lettek az első becslésnél. A német gazdaság negyedéves alapon 0,4%-kal nőtt, szemben a tavalyi negyedik negyedév -0,2%-os visszaesésével, és az első becslés 0,2%-os értékével. Éves összevetésben ugyanakkor a gazdaság még mindig 0,2%-kal zsugorodott.

A német gazdaság a 2022 harmadik negyedéve óta nem látott jó teljesítményt nyújtott, és úgy tűnik, ennek Donald Trump az oka. A bejelentett vámok és a „felszabadulás napjára” való felkészülés miatt a német ipari termelés és export márciusban megugrott. A gazdasági aktivitást az első negyedévben a nettó export és a lakossági fogyasztás húzta, míg az állami kiadások és a készletállomány visszafogták a növekedést.

Végre egy pozitív meglepetés



Előretekintve, az első negyedéves kedvező teljesítmény hamarosan egyszeri pozitív kilengésnek bizonyulhat. A német gazdaság két nagyobb erejű változás metszéspontjában áll: egyrészt egy új kormány, amely láthatóan nem mutat különösebb elkötelezettséget a strukturális reformok iránt, viszont példátlan költségvetési mozgástérrel rendelkezik infrastruktúra- és védelmi beruházásokra; másrészt alapvető változások zajlanak a kereskedelemben és a geopolitikában – beleértve az USA vámintézkedéseit. Az ING elemzői úgy vélik, hogy legalábbis

rövid távon a negatív tényezők felülmúlják a pozitívakat, még akkor is, ha végre kezdünk némi fordulatot látni a készletciklusban, ami általában jót jelent az ipari termelés szempontjából a következő hónapokra nézve.

Ettől függetlenül az április eleje óta tartó vámháború nyomot hagy majd a német gazdaságon – közvetlenül (még a mostani 90 napos szünettel együtt is magasabbak a vámok, mint az év elején), és közvetetten is, a bizalom és a továbbra is magas bizonytalanságon keresztül.

Hosszabb távon azonban okkal lehetünk optimistábbak. Ha jól hajtják végre, az infrastruktúrába történő beruházások legalábbis ciklikus fellendüléshez vezethetnek. A bökkenő az, hogy a fiskális intézkedések – bármennyire is látványosak – önmagukban aligha javítják a versenyképességet. A modern infrastruktúra elengedhetetlen a világ egyik legnagyobb gazdaságának, de önmagában nem ösztönzi az innovációt, az ágazatok átalakulását vagy az új növekedési lehetőségeket. A következő hónapokban kiderül, hogy az új kormány hajlandó-e és képes-e túllépni a gazdaság puszta ciklikus visszapattanásán.

Összességében a mai adatok végre visszahoztak egy szinte elfeledett jelenséget:

a német gazdaság képes pozitív meglepetést okozni.

Még ha az első negyedéves teljesítmény egyértelműen egyszeri tényezők eredménye, és egyelőre nem is tűnik fenntarthatónak, azt mutatja, hogy az idei évre vonatkozó növekedési előrejelzések közelmúltbeli lefelé módosítása után a következő felülvizsgálat jó eséllyel felfelé irányul majd.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images