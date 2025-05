Komoly változás jön az M7-es autópályán

Növényzet helyett, beton elválasztóelemek lesznek az M7-es autópályán a két sáv között - írja az MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.

Az eddigi acél szalagkorlát helyett betonelemekkel választják el két pályatestet, melyhez a meglévő vízelvezető rendszert is átépítik. Ahhoz, hogy ez a középső elválasztó sáv elbírja az elemeket és a vízelvezetés is megfelelő legyen, komoly alapozási, előkészületi, aszfaltozási munkákra van szükség, melynek munkálatai jelenleg is zajlanak az M7 siófoki és zamárdi csomópont közötti szakaszán.

Hétköznap irányonként 1-1 sáv járható, azonban a forgalmasabb időszakokban, vagyis hétvégén, biztosítják a haladást 2×2 sávon. Továbbá, június 13-tól irányonként 2-2 forgalmi sávot biztosítanak - írják a közleményben.

Növények helyett beton

Az MKIF azt írja, hogy tapasztalataik szerint azokon a szakaszokon,

ahol nincs az elválasztó sávban növényzet így azt nem kell nyírni, gondozni.

Ez erre fordított üzemeltetési ötödannyi időt kell az útüzemeltető munkatársaknak az előző sávban eltöltenie a sövénnyel bíró szakaszokhoz képest.

Ezzel a megoldással a jövőben a betonelemekkel ellátott szakaszokon kevesebb lehet az elválasztó sávban történő munkákhoz szükséges mozgó terelés.

Fontos: az elmúlt két év gyakorlatához hasonlóan, a Balaton felé, idén sem lesznek a vakáció ideje alatt az M0 és Balatonvilágos között előre tervezett felújítási munkáink!

Címlapkép forrása: MKIF