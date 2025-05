Meglepődtek az elemzők a magyarországi munkanélküliségi helyzeten

Meglepően kellemetlen foglalkoztatási adatok érkeztek Magyarországról ma reggel. A gazdasági elemzők szerint ilyen gyorsan nem szokott csökkenni a foglalkoztatottak száma, így mindenképpen figyelmeztető jel a mostani adat.

Két éve nem volt olyan alacsony a foglalkoztatottak száma, mint idén február és április között, mindeközben azonban a munkanélküliség csak kissé emelkedett. Ez azzal magyarázható, hogy érdemben csökkent a népesség száma.

Virovácz Péter, az ING Bank vezető közgazdásza szerint jelentősen, mintegy 35 ezer fővel csökkent a foglalkoztatottak száma az előző hónaphoz képest. Ennek nagyjából egytizede került munkanélküli státuszba, míg a többiek kivonultak a munkaerőpiacról, vagyis az inaktivitás növekedett jelentősen. Ennek megfelelően jelentősebben mérséklődött mind az aktivitási, mind pedig a foglalkoztatási ráta is. Persze ez csupán egyhavi változás, ugyanakkor a háromhavi átlagot mutató hivatalos statisztika is hasonló fordulatról számol be.

A gazdaságilag aktívak száma 2023 nyara óta először esett be 4,9 millió fő alá. Ezt a negatív változást részben a munkaerőpiac önkéntes elhagyása hajtja, de nagyobb részben a népességfogyás vezérelte

– emelte ki Virovácz.

A kínálati korlát tehát egyre effektívebbé válik a magyar munkaerőpiacon. A foglalkoztatotti létszám is 2023 tavasza óta most a legalacsonyabb.

A magyar gazdaság 2022 közepe óta tartó stagnálása tehát szépen lassan, de kezd begyűrűzni a munkaerőpiacra is.

– teszi hozzá Virovácz.

A különböző bizalmi indexek és vállalati felmérések is egyre nagyobb arányban jelzik azt, hogy a vállalatok nem terveznek bővítést, sőt leépítésben gondolkoznak. A növekedési kilátások borúsak, a kereslet tartós hiánya pedig az eddig munkaerőt tartalékolókat is a leépítések irányába löki.

Egyelőre azonban nem látszik hirtelen meginduló leépítési hullám, inkább hasonlít ez az apályra, amikor lassan és fokozatosan csökken a foglalkoztatottak száma, nem pedig sokkszerűen

– vélekedett.

Ez egyben azt is jelenti, hogy némileg enyhülni látszik a munkaerőpiac feszessége, ami a munkavállalók alkupozícióját egyértelműen gyengíti.

Talán ennek az alkupozíció-gyengülésnek a része az is, hogy egyre több nagyvállalat dönt a rendszeres irodai jelenlét visszavezetése mellett. Legutóbb a Mol csoport jelentette be, hogy július 1-jétől megszűnik a home office. Ez is egyébként hozzájárulhat a foglalkoztatás további lemorzsolódásához, főleg azok körében, akiknek rendkívül kedvező volt ez az atipikus foglalkoztatási forma, például a kisgyermeket nevelők körében – fejtegette a közgazdász.

Mindezek fényében szerinte egyáltalán nem lenne meglepő, ha egyrészt egyre több cég követné ezt a példát, másrészt pedig a továbbra is gyenge gazdasági teljesítmény mellett folytatódna a munkanélküliségi ráta lassú emelkedése. Persze a szezonális munkák miatt lesznek jobb periódusok is, így alapvetően 4,4-4,5 százalék körül mozoghat az állástalanok aránya az év hátralévő részében, de a kockázatok egyértelműen a munkaerőpiac további gyengülésének irányába mutatnak – zárta kommentárját.

Kellemetlen meglepetést okozott a mai munkaerőpiaci adat

– írta Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető elemzője. Az előző havihoz és az egy évvel korábbihoz képest is 34-35 ezer fővel csökkent a foglalkoztatottak száma a KSH adatai szerint. Ez továbbra is magas foglalkoztatást jelent, azonban egy egyik hónapról másikra történő ekkora csökkenés mindenképp váratlan és meglepetésszerű, különösen úgy, hogy az előző hónapban még 20 ezer fős növekedésről számolt be a KSH.

A stagnáló gazdasági helyzet és a feldolgozóipar nehézségei alapvetően még alá is támasztják, hogy a foglalkoztatásnak sem kell kiugróan magas szinten, 4 millió 700 ezer fő fölött lennie, mint egy hónappal ezelőtt volt, de mindenképpen felmerül a kérdés, hogy egy hónap alatt történik-e ekkora változás úgy, hogy a hírekben nem hallunk tömeges gyárbezárásokról az adott időszakban – fejtegette Regős.

Természetesen az is lehet, hogy az előző havi pozitív meglepetés és az e havi negatív meglepetés is részben statisztikai adatokkal magyarázható, hiszen ez az adat mintavétellel, a 15-74 éves korosztály megkérdezésével készül, azaz van benne mintavételi hiba.

A munkanélküliségi ráta 4,4 százalék, ami megfelel az egy évvel korábbi adatnak és az előző havinál is mindössze 0,1 százalékponttal magasabb.

A foglalkoztatás csökkenése egyébként nagyobbrészt kapcsolódik a férfiakhoz (éves alapon fő (20,8 ezer fő), mint a nőkhöz (13,4 ezer fő). Érdekesség, hogy az elvileg munkaerőpiaci szempontból nehéz helyzetben lévő 55-74 éves korosztály foglalkoztatása érdemben növekedni tudott az adatok szerint, egy év alatt 23 ezer fővel a háromhavi mozgóátlag szerint – mutatott rá Regős.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images