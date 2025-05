Trump aláírta: gyorsíthat a nukleáris ipar

Az 50 éves, független NRC szabályozza az ország atomreaktor-flottáját. Trump rendeletei a szervezet "teljes és átfogó reformját" írják elő, és kötelezik a bizottságot, hogy 18 hónapon belül döntsön a reaktorengedélyekről.

A Fehér Ház egyik tisztviselője szerint a reform személyzeti változásokkal jár majd, de a létszámcsökkentés pontos mértéke még nem meghatározott. A rendeletek ugyanakkor nem érintik a bizottság élén álló öt biztost.

Mindez éppen akkor következne be, amikor az NRC-re jelentős munkaterhelés nehezedik. A szervezet jelenleg két leállított atomerőmű, a michigani Palisades és a pennsylvaniai Three Mile Island újraindításának engedélyezését vizsgálja.

Trump rendeletei emellett szabályozási keretet hoznak létre, hogy az Energiaügyi és Védelmi Minisztérium atomreaktorokat építhessen szövetségi területeken.

Ez lehetővé teszi a biztonságos és megbízható nukleáris energia használatát kritikus védelmi létesítmények és AI adatközpontok működtetésére

- közölte a tisztviselő.

Pöröghet az uránbányászat

Az elnöki rendeletek célja továbbá az amerikai uránbányászat fellendítése, a hazai urángazdagítási kapacitás bővítése, valamint a reaktortesztelés felgyorsítása az Energiaügyi Minisztérium nemzeti laboratóriumaiban. A nukleáris energia iránti befektetések növekednek az USA-ban egy hosszú válságidőszak után, amikor az iparág nehezen tudott versenyezni az olcsó földgázzal, és tucatnyi reaktort állítottak le.

Az új atomerőművek építése az USA-ban hírhedten lassú és drága folyamat. A Georgia állambeli Plant Vogtle-nél nemrég üzembe helyezett két új reaktor a tervezettnél hét évvel tovább épült, és

18 milliárd dollárral lépte túl a költségvetést.

A számítástechnikai ipar most új lendületet ad a nukleáris szektornak, mivel növekvő áramigényt támaszt a mesterséges intelligenciát működtető adatközpontok számára. A Three Mile Island - ahol 1979-ben részleges zónaolvadás történt - várhatóan 2028-ban tér vissza a Microsoft pénzügyi támogatásával, míg az Alphabet és az Amazon fejlett, kisméretű reaktorokba fektet be.

