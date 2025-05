Súlyos dolgok derültek ki a magyarok életéről

Portfolio Private Health Forum 2025 A magyar egészségügy legfontosabb és legégetőbb kérdéseit tárgyaljuk ki a magánegészségügyi piac találkozási pontjává vált Private Health Forumon szeptember 30-án. Most érdemes regisztrálni a nagyszabású és sok újdonságot felvonultató szakmai eseményre!

76,66 év. Ennyi volt a születéskor várható élettartam 2024-ben Magyarországon. Ha úgy tekintünk erre az adatra, hogy már meghaladja a koronavírus-válság előtti szintet, akkor akár örülhetünk is. Ha viszont úgy, hogy csak minimális az emelkedés egy év alatt – fele akkora, mint ami az elmúlt évtizedekre jellemző volt –, és a várható élettartam továbbra is messze alulmúlja az uniós átlagot, akkor már nincs sok okunk az örömre.

Ahogy azonban a fenti ábrán is látszik, Magyarország problémái nem a koronavírus-válságban kezdődtek. Amíg 1991 és 2018 között éves átlagban 0,24 évvel nőtt a várható élettartam, addig 2013 és 2018 között átlagosan már csak 0,1 év volt a növekedés.

A várható élettartam növekedésének lassulásáról már a Covid-válság előtt is írtunk. A megtorpanásban fontos szerepet játszott, hogy egyes években kifejezetten súlyos volt az influenza-járvány (2015 és 2017), ami sok halálos áldozatot követelt. De az is benne van a pakliban, hogy az orvostudomány könnyen adaptálható áttöréseinek pozitív hatásait is learattuk korábban, így az élettartam további növelése már nem könnyű feladat. A legfejlettebb országok is küzdenek azzal, hogy nehezen tudják tovább emelni a várható élettartamot, hazánkban azonban még lenne tér a felzárkózásra hozzájuk.