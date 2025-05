Vámháború: nagy bejelentést tett Ursula von der Leyen

Az Európai Bizottság elnöke kijelentette az X-en közzétett bejegyzésében, hogy

jó telefonos egyeztetést folytatott az Egyesült Államok elnökével.

"Európa készen áll a tárgyalások gyors és határozott előmozdítására" - tette hozzá. Emlékeztetett arra is, hogy az EU és az USA között van a világ legjelentősebb és legszorosabb kereskedelmi kapcsolata.

Azt is fontosnak tartotta kiemelni, hogy ahhoz, hogy jó megállapodás jöjjön létre, szükségük van a július 9-ig tartó időszakra.

Nem véletlen az Bizottság elnökének és az USA elnökének vasárnap esti telefonhívása. Emlékezetes, Trump pénteken kijelentette, elégedetlen az EU-val folytatott kereskedelmi tárgyalások ütemével, és azzal fenyegetőzött, hogy június 1-jétől 50%-os vámot vet ki az összes uniós árura.

Good call with .The EU and US share the worlds most consequential and close trade relationship. Europe is ready to advance talks swiftly and decisively. To reach a good deal, we would need the time until July 9. @POTUS