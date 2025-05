Hatvan éve nem történt ilyen a Nutellával

A legnagyobb újdonság a Nutella Peanut, amely a klasszikus mogyorókrém amerikai változata lesz, pörkölt földimogyoróval kiegészítve.

Ezzel a Ferrero először változtat a Nutella receptjén több mint hatvan év után.

A Ferrero Rocher öt különböző ízben - tej, étcsokoládé, fehér, karamell és válogatott csokoládé - lesz kapható táblás kiszerelésben. Ezen kívül a Ferrero Dr. Pepper ízesítésű Tic Tacot vezet be az Egyesült Államokban.

A Ferrero célja, hogy organikusan tudjon növekedni a világ legnagyobb édességpiacán, ahol jelenleg ugyan a harmadik helyen áll a Hershey's és a Mars mögött, de ez is csak 2 százalékos piaci részesedést jelent. A növekedés érdekében az elmúlt években olyan felvásárlásokat hajtott végre, mint a Brach's, a Fannie May, valamint a Nestlé USA édességüzletága. Jelentős befektetéseket eszközölt továbbá az amerikai gyártási és logisztikai infrastruktúrában, például új gyárakat, elosztóközpontokat és egy kutatás-fejlesztési központot is létrehozott Chicagóban.

A Nutella Peanut sikerétől a cég azt reméli, hogy áttörést érhet el az amerikai piacon. Ezzel párhuzamosan Európában is zajlanak fejlesztések: a Ferrero 95 millió eurót fektet a normandiai Villers-Écalles-i Nutella-gyárába, amely a világ legnagyobb Nutella-üzeme, a globális termelés negyedéért felelős.

Címlapkép forrása: Hendrik Schmidt/picture alliance via Getty Images