Leleplező felvételek: porig bombázták az oroszok a zsitomiri ukrán repteret

Még április végén érte támadás a zsitomiri repteret, ahol főként az "Aviotik" Aeroclub repülőgépeit tartották. A NASA FIRMS képei alapján a reptér szinte minden pontján hatalmas tűz tombolt.

A most megjelent képek alapján a támadásban megsemmisült három repülőgép, ezen kívül további hat megrongálódott. Megsemmisültek ezzel párhuzamosan a reptéren álló hangárok is.

On 27 April 2025, several hangars of the Aeroclub Aviatik were destroyed or damaged in a Russian attack on Zhytomyr Airport. At least 3 civilian aircraft were destroyed/damaged beyond repair and at least 6 more damaged. pic.twitter.com/hrPi51CRMC